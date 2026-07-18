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Среди пострадавших при атаке ВСУ на Котовск есть жители других регионов - РИА Новости, 18.07.2026
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13:19 18.07.2026
Среди пострадавших при атаке ВСУ на Котовск есть жители других регионов

Первышов: при атаке ВСУ на склад в Котовске пострадали жители других регионов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помошь
Скорая помошь - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске в Тамбовской области, погибли семь человек, 25 пострадали.
  • Среди пострадавших есть жители других регионов, помимо Тамбовской области.
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Среди пострадавших при атаке ВСУ на склад в Котовске в Тамбовской области есть жители других регионов РФ, сообщил губернатор Евгений Первышов.
«
"Среди пострадавших - не только жители Тамбовской области", - отметил Первышов в своем канале на платформе "Макс".
Ранее он сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске в Тамбовской области. В результате погибли семь человек. По последним данным, 25 человек пострадали, из них 22 были госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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ПроисшествияКотовскТамбовская областьРоссияЕвгений ПервышовВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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