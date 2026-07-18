Среди пострадавших при атаке ВСУ на Котовск есть жители других регионов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске в Тамбовской области, погибли семь человек, 25 пострадали.
- Среди пострадавших есть жители других регионов, помимо Тамбовской области.
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Среди пострадавших при атаке ВСУ на склад в Котовске в Тамбовской области есть жители других регионов РФ, сообщил губернатор Евгений Первышов.
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"Среди пострадавших - не только жители Тамбовской области", - отметил Первышов в своем канале на платформе "Макс".
Ранее он сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске в Тамбовской области. В результате погибли семь человек. По последним данным, 25 человек пострадали, из них 22 были госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.