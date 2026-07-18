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Губернатор рассказал о ранениях у пострадавших при атаке ВСУ на Котовск - РИА Новости, 18.07.2026
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Специальная военная операция на Украине
 
11:08 18.07.2026
Губернатор рассказал о ранениях у пострадавших при атаке ВСУ на Котовск

Пострадавшие при атаке БПЛА ВСУ на Котовск получили ранения, вызванные шариками

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При атаке ВСУ на склад в Котовске Тамбовской области пострадали 25 человек, трое из которых после консультаций с медиками отпущены домой, 22 человека госпитализированы.
  • Губернатор Евгений Первышов заявил, что атака была целенаправленной и привела к осколочным ранениям, вызванным шариками, что свидетельствует о намерении нанести максимальный ущерб человеческим жизням.
ТАМБОВ, 18 июл – РИА Новости. Пострадавшие при атаке ВСУ на склад в Котовске Тамбовской области получили осколочные ранения, что позволяет сказать, что это целенаправленная террористическая атака с нанесением максимального ущерба человеческим жизням, заявил журналистам губернатор Евгений Первышов.
Он отметил, что пострадали 25 человек, трое отпущены домой после консультаций с медиками, 22 человека госпитализированы.
«
"Соответственно 22 человека получили осколочные ранения. Хирурги показали предметы, которые извлекали из раненых тамбовчан – это шарики. То есть это была целенаправленная террористическая атака, как я считаю, с нанесением максимального ущерба человеческим жизням", - сказал Первышов.
Ранее Первышов сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске в Тамбовской области. В результате погибли семь человек. По последним данным, 25 человек пострадали, из них 22 были госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКотовскТамбовская областьРоссияЕвгений ПервышовВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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