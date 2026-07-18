Губернатор рассказал о ранениях у пострадавших при атаке ВСУ на Котовск

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"Соответственно 22 человека получили осколочные ранения. Хирурги показали предметы, которые извлекали из раненых тамбовчан – это шарики. То есть это была целенаправленная террористическая атака, как я считаю, с нанесением максимального ущерба человеческим жизням", - сказал Первышов.