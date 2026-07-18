Губернатор рассказал о ранениях у пострадавших при атаке ВСУ на Котовск

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаке ВСУ на склад в Котовске Тамбовской области пострадали 25 человек, трое из которых после консультаций с медиками отпущены домой, 22 человека госпитализированы.
- Губернатор Евгений Первышов заявил, что атака была целенаправленной и привела к осколочным ранениям, вызванным шариками, что свидетельствует о намерении нанести максимальный ущерб человеческим жизням.
ТАМБОВ, 18 июл – РИА Новости. Пострадавшие при атаке ВСУ на склад в Котовске Тамбовской области получили осколочные ранения, что позволяет сказать, что это целенаправленная террористическая атака с нанесением максимального ущерба человеческим жизням, заявил журналистам губернатор Евгений Первышов.
Он отметил, что пострадали 25 человек, трое отпущены домой после консультаций с медиками, 22 человека госпитализированы.
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"Соответственно 22 человека получили осколочные ранения. Хирурги показали предметы, которые извлекали из раненых тамбовчан – это шарики. То есть это была целенаправленная террористическая атака, как я считаю, с нанесением максимального ущерба человеческим жизням", - сказал Первышов.
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