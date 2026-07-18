Медики рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Котовску

ТАМБОВ, 18 июл – РИА Новости. Семеро пострадавших при атаке украинских БПЛА на склад в Котовске в Тамбовской области находятся в реанимации, сообщила журналистам министр здравоохранения Тамбовской области Марина Македонская.

"В настоящий момент 22 человека находятся в стационарах, из них семеро – в реанимации", - сказала она.