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Медики рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Котовску - РИА Новости, 18.07.2026
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10:39 18.07.2026 (обновлено: 11:10 18.07.2026)
Медики рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Котовску

Семь пострадавших при ударе БПЛА ВСУ по складу в Котовске находятся в реанимации

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваРаботник медучреждения в коридоре
Работник медучреждения в коридоре - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Работник медучреждения в коридоре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При атаке украинских БПЛА на склад в Котовске в Тамбовской области пострадали 22 человека.
  • Семь пострадавших находятся в реанимации.
ТАМБОВ, 18 июл – РИА Новости. Семеро пострадавших при атаке украинских БПЛА на склад в Котовске в Тамбовской области находятся в реанимации, сообщила журналистам министр здравоохранения Тамбовской области Марина Македонская.
"В настоящий момент 22 человека находятся в стационарах, из них семеро – в реанимации", - сказала она.
Губернатор Евгений Первышов ранее сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске в Тамбовской области. В результате погибли семь человек. По последним данным, 25 человек пострадали, из них 22 были госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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Специальная военная операция на УкраинеКотовскВооруженные силы УкраиныПроисшествияТамбовская область
 
 
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