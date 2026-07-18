Медики рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Котовску

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаке украинских БПЛА на склад в Котовске в Тамбовской области пострадали 22 человека.
- Семь пострадавших находятся в реанимации.
ТАМБОВ, 18 июл – РИА Новости. Семеро пострадавших при атаке украинских БПЛА на склад в Котовске в Тамбовской области находятся в реанимации, сообщила журналистам министр здравоохранения Тамбовской области Марина Македонская.
"В настоящий момент 22 человека находятся в стационарах, из них семеро – в реанимации", - сказала она.
Губернатор Евгений Первышов ранее сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске в Тамбовской области. В результате погибли семь человек. По последним данным, 25 человек пострадали, из них 22 были госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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