Появились кадры поражения контейнеровоза с военными грузами в Черноморске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны РФ опубликовало видео с кадрами поражения контейнеровоза в Черноморске Одесской области.
- На опубликованных кадрах показаны удары БПЛА «Герань-4 сикер» по контейнеровозу, который осуществлял разгрузку боеприпасов.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео с кадрами поражения контейнеровоза с грузами военного назначения в Черноморске Одесской области.
Ранее ведомство сообщило, что ВС РФ в ночь на 18 июля продолжили наносить групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками. В частности, в порту Черноморск Одесской области был поражен контейнеровоз, осуществлявший разгрузку боеприпасов.
На опубликованных кадрах показаны два удара БПЛА "Герань-4 сикер" в режиме самонаведения по контейнеровозу.
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