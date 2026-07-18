Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что на Украине сформировалась фашистская диктатура в ее худшем проявлении.
- По его словам, нынешняя политическая система на Украине аморальна и нелегитимна, а украинский народ стал заложником коррупционных схем.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Фашистская диктатура сформировалась на Украине в ее худшем проявлении, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
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"На Украине сформирована фашистская диктатура в ее худшем проявлении. Думаю, (Адольф - ред.) Гитлер был бы доволен своими последователями", - сказал Константинов.
По его словам, нынешняя политическая система на Украине напрочь аморальна и нелегитимна.
"Они добили страну, затуркали народ, уничтожили экономику. Сейчас на этой территории все связано только с дележом и воровством европейских денег. И все их политическое сообщество делится на тех, кто в теме, и тех, кто в доле. А украинский народ сделали заложником этих коррупционных схем", - сказал Константинов.