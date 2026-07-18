В Хабаровске потушили пожар на продуктовом складе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Продуктовый склад в Хабаровске загорелся ночью, площадь пожара увеличилась с 600 до 1000 квадратных метров.
- Пожар локализовали и ликвидировали, пострадавших и эвакуированных нет.
ВЛАДИВОСТОК, 18 июл - РИА Новости. Пожар на продуктовом складе в Хабаровске потушили на площади тысяча квадратных метров, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС России.
Продуктовый склад в Хабаровске загорелся ночью, его площадь изначально составляла 600 квадратных метров, произошло обрушение кровли здания. Позже уточнялось, что площадь увеличилась до тысячи "квадратов". Пожар локализовали на площади тысяча квадратных метров.
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"После проливки и разбора конструкций пожар на общей площади 1000 квадратных метров удалось ликвидировать. Пострадавших и эвакуированных нет", - говорится в сообщении.