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В Хабаровске потушили пожар на продуктовом складе - РИА Новости, 18.07.2026
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10:31 18.07.2026 (обновлено: 12:04 18.07.2026)
В Хабаровске потушили пожар на продуктовом складе

МЧС: в Хабаровске потушили пожар на продуктовом складе

© Фото : МЧС Хабаровского края/MAXПожар на продуктовом складе в Хабаровске
Пожар на продуктовом складе в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : МЧС Хабаровского края/MAX
Пожар на продуктовом складе в Хабаровске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Продуктовый склад в Хабаровске загорелся ночью, площадь пожара увеличилась с 600 до 1000 квадратных метров.
  • Пожар локализовали и ликвидировали, пострадавших и эвакуированных нет.
ВЛАДИВОСТОК, 18 июл - РИА Новости. Пожар на продуктовом складе в Хабаровске потушили на площади тысяча квадратных метров, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС России.
Продуктовый склад в Хабаровске загорелся ночью, его площадь изначально составляла 600 квадратных метров, произошло обрушение кровли здания. Позже уточнялось, что площадь увеличилась до тысячи "квадратов". Пожар локализовали на площади тысяча квадратных метров.
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"После проливки и разбора конструкций пожар на общей площади 1000 квадратных метров удалось ликвидировать. Пострадавших и эвакуированных нет", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияХабаровскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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