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"Спартаку" нужно адаптироваться к новым правилам, заявил Карседо - РИА Новости Спорт, 18.07.2026
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Футбол
 
23:59 18.07.2026
"Спартаку" нужно адаптироваться к новым правилам, заявил Карседо

Карседо: футболистам "Спартака" нужно адаптироваться к новым правилам

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкХуан Карлос Карседо
Хуан Карлос Карседо - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Хуан Карлос Карседо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Хуан Карлос Карседо заявил, что команда постарается адаптироваться к большому количеству изменений в правилах.
  • Ранее вступили в силу новые правила игры на сезон-2026/27, утвержденные Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB).
  • Новые правила впервые были применены в матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком», который завершился ничьей в основное время и победой «Зенита» в серии пенальти.
‎НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл – РИА Новости, Анна Разуваева. Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Хуан Карлос Карседо заявил, что команда постарается адаптироваться к большому количеству изменений в правилах.
‎Ранее в силу вступили новые правила игры на сезон-2026/27, утвержденные Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB). Изменения регламентируют время, отведенное на замену игроков и вбрасывание мяча, экипировку спортсменов, расширение функционала VAR и другие аспекты игры.
Суперкубок России по футболу
18 июля 2026 • начало в 19:30
Закончен (П)
Зенит
2 : 14:2
Спартак Москва
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91‎’‎ • Пабло Солари (П)
91‎’‎ • Кристофер Ву (П)
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‎‎"У нас была встреча с арбитрами, мы обсуждали это, и они сказали, что изменений достаточно много. В любом случае они одинаковые для обеих команд, поэтому мы постараемся как можно быстрее адаптироваться к новым правилам, к новому футболу", – сказал Карседо на пресс-конференции.
‎Новые правила впервые были применены в матче за Суперкубок России между "Зенитом" и "Спартаком". Команда Карседо в субботу уступила в серии пенальти (основное время завершилось вничью - 1:1).
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