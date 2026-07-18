"Спартаку" нужно адаптироваться к новым правилам, заявил Карседо

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Хуан Карлос Карседо заявил, что команда постарается адаптироваться к большому количеству изменений в правилах.
- Ранее вступили в силу новые правила игры на сезон-2026/27, утвержденные Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB).
- Новые правила впервые были применены в матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком», который завершился ничьей в основное время и победой «Зенита» в серии пенальти.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл – РИА Новости, Анна Разуваева. Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Хуан Карлос Карседо заявил, что команда постарается адаптироваться к большому количеству изменений в правилах.
Ранее в силу вступили новые правила игры на сезон-2026/27, утвержденные Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB). Изменения регламентируют время, отведенное на замену игроков и вбрасывание мяча, экипировку спортсменов, расширение функционала VAR и другие аспекты игры.
18 июля 2026 • начало в 19:30
Закончен (П)
90’ • (П)
91’ • Игорь Дивеев (П)
91’ • Фелипе Аугусто (П)
91’ • Джонатан (П)
91’ • Александр Соболев (П)
25’ • Кристофер Мартинс
91’ • Пабло Солари (П)
91’ • Кристофер Ву (П)
"У нас была встреча с арбитрами, мы обсуждали это, и они сказали, что изменений достаточно много. В любом случае они одинаковые для обеих команд, поэтому мы постараемся как можно быстрее адаптироваться к новым правилам, к новому футболу", – сказал Карседо на пресс-конференции.
Новые правила впервые были применены в матче за Суперкубок России между "Зенитом" и "Спартаком". Команда Карседо в субботу уступила в серии пенальти (основное время завершилось вничью - 1:1).