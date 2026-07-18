"Спартаку" нужно адаптироваться к новым правилам, заявил Карседо

‎Ранее в силу вступили новые правила игры на сезон-2026/27, утвержденные Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB). Изменения регламентируют время, отведенное на замену игроков и вбрасывание мяча, экипировку спортсменов, расширение функционала VAR и другие аспекты игры.

‎‎"У нас была встреча с арбитрами, мы обсуждали это, и они сказали, что изменений достаточно много. В любом случае они одинаковые для обеих команд, поэтому мы постараемся как можно быстрее адаптироваться к новым правилам, к новому футболу", – сказал Карседо на пресс-конференции.