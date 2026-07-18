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Свердловский Каменск-Уральский накрыло ливнями - РИА Новости, 18.07.2026
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17:58 18.07.2026 (обновлено: 20:29 18.07.2026)
Свердловский Каменск-Уральский накрыло ливнями

Глава города Герасимов: Каменск-Уральский накрыло ливнями

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Каменск-Уральском из-за ливней затопило перекресток проспекта Победы и улицы Пушкина.
  • Вода повредила полосу дороги, ведущую в Старый Каменск, движение по ней также закрыли.
  • Из-за ливней усугубилась обстановка в частном секторе в 49-м квартале и в поселке Северный, там продолжают откачивать воду и заниматься организацией дренажной системы.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Свердловский Каменск-Уральский накрыло ливнями, вода затопила один из перекрестков, в некоторых районах города также возникли подтопления, сообщает глава города Алексей Герасимов.
Жители города делятся видео в соцсетях, на которых видно, что некоторые передвигаются по улицам, используя сапборды и лодки, при этом автомобили и общественный транспорт, хоть и с трудом, но продолжают движение.
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"Экстренно собрал заседание оперативного штаба, на котором обсудили обстановку в городе после прошедших ливней. Погода доставила много проблем. Затопило перекресток проспекта Победы и улицы Пушкина. Сотрудники Госавтоинспекции были вынуждены перекрыть по нему движение. Откроется оно, когда вода спадет. АО "Горвнешблагоустройство" занято расчисткой ливневок", - написал Герасимов на своей странице "Вконтакте".
Также Герасимов сообщил, что вода повредила полосу дороги, ведущую в Старый Каменск. Движение по ней также закрыли, дорогу предстоит ремонтировать.
"Кроме того, ливни еще усугубили обстановку в частном секторе в 49-м квартале и в поселке Северный. Продолжаем откачивать воду и заниматься организацией дренажной системы, чтобы стабилизировать уровень воды", - отметил глава города.
Он добавил, что ради безопасности артистов и зрителей был перенесен праздничный концерт ко Дню города, который должен был состояться в центре.
"Ситуация непростая. Поручил всем профильным службам действовать оперативно и приложить максимум усилий для ликвидации последствий стихии", - заключил Герасимов.
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