Глава ФБР сообщил о захвате заложников в Калифорнии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В калифорнийском лесу двое мужчин взяли в заложники двух биологов Лесной службы США.
- Заложники были освобождены после почти десяти часов переговоров.
ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Двое мужчин в калифорнийском лесу взяли в заложники двух биологов - освободить их удалось после 10 часов переговоров, сообщил директор ФБР Кэш Патель.
По его словам, инцидент произошел в одном из лесов штата Калифорния - в заложниках оказались двое биологов Лесной службы США.
"После почти десяти часов переговоров заложники были благополучно освобождены", - написал директор ФБР в соцсети Х.
Патель не уточнил мотивы злоумышленников.