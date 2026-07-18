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Глава ФБР сообщил о захвате заложников в Калифорнии - РИА Новости, 18.07.2026
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04:00 18.07.2026
Глава ФБР сообщил о захвате заложников в Калифорнии

В США двое мужчин взяли в заложники двух биологов, их спасли через десять часов

© AP Photo / David DermerАмериканская полиция на месте преступления
Американская полиция на месте преступления - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / David Dermer
Американская полиция на месте преступления . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В калифорнийском лесу двое мужчин взяли в заложники двух биологов Лесной службы США.
  • Заложники были освобождены после почти десяти часов переговоров.
ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Двое мужчин в калифорнийском лесу взяли в заложники двух биологов - освободить их удалось после 10 часов переговоров, сообщил директор ФБР Кэш Патель.
По его словам, инцидент произошел в одном из лесов штата Калифорния - в заложниках оказались двое биологов Лесной службы США.
"После почти десяти часов переговоров заложники были благополучно освобождены", - написал директор ФБР в соцсети Х.
Патель не уточнил мотивы злоумышленников.
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В миреКалифорнияСШАКэш ПательФБР
 
 
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