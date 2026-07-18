Краткий пересказ от РИА ИИ Рамзан Кадыров заявил, что России не помешало бы нанести удары по странам НАТО, которые предоставляют оружие Киеву.

Глава Чечни считает, что страны НАТО понимают только язык силы.

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. России стоит нанести удары по странам НАТО, которые предоставляют Киеву оружие, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Не помешало бы начать и с тех стран, которые, прикрываясь аббревиатурой НАТО , не стесняясь, откровенно и вызывающе предоставляют оружие, данные и прочую поддержку укрофашистам... Пора открыть огонь, и делов-то!" — написал Кадыров в своем Telegram-канале

Глава Чечни подчеркнул, что Россия не станет сложа руки наблюдать за происходящим, и сейчас пришло время "взять и вдолбить им это в их мерзкие натовские глотки".

"Как только почувствуют запах тротила, как только услышат рокот Калашникова и лязг Т-90, сразу все поймут и придут к истине", — добавил Кадыров.

По его словам, страны НАТО понимают только язык силы, и как только Россия заговорит на нем, западные лидеры сразу начнут извиняться.