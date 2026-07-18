Кадыров призвал нанести удары по странам НАТО, предоставляющим Киеву оружие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рамзан Кадыров заявил, что России не помешало бы нанести удары по странам НАТО, которые предоставляют оружие Киеву.
- Глава Чечни считает, что страны НАТО понимают только язык силы.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. России стоит нанести удары по странам НАТО, которые предоставляют Киеву оружие, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Не помешало бы начать и с тех стран, которые, прикрываясь аббревиатурой НАТО, не стесняясь, откровенно и вызывающе предоставляют оружие, данные и прочую поддержку укрофашистам... Пора открыть огонь, и делов-то!" — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
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Глава Чечни подчеркнул, что Россия не станет сложа руки наблюдать за происходящим, и сейчас пришло время "взять и вдолбить им это в их мерзкие натовские глотки".
"Как только почувствуют запах тротила, как только услышат рокот Калашникова и лязг Т-90, сразу все поймут и придут к истине", — добавил Кадыров.
По его словам, страны НАТО понимают только язык силы, и как только Россия заговорит на нем, западные лидеры сразу начнут извиняться.
"Земля всегда пылала под ногами врагов России, будет плавить она их и дальше, Владимир Владимирович (Путин)! Вы только поставьте задачу, а остальное мы сделаем", — отметил он.
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