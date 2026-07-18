Почему Ямаля называют наследником Месси? Крутые факты о финале ЧМ-2026

РИА Новости Спорт собрало десятку важных и интересных фактов о финале чемпионата мира по футболу.

Финал ЧМ-2026. Испания – Аргентина

Где : "Метлайф-стэдиум", Ист-Ратерфорд (Нью-Йорк), США;

: "Метлайф-стэдиум", Ист-Ратерфорд (Нью-Йорк), США; Когда : воскресенье, 19 июля;

: воскресенье, 19 июля; Во сколько : в 22:00 по московскому времени;

: в 22:00 по московскому времени; Трансляция: прямой эфир будет доступен на "Кинопоиске". На общедоступном ТВ трансляция начнется в 21:00.

© Соцсети ФИФА Афиша финала ЧМ-2026 © Соцсети ФИФА Афиша финала ЧМ-2026

1. Ламин Ямаль может установить уникальное достижение. Испанскому таланту только исполнилось 19 лет, и в случае триумфа над Аргентиной он станет самым молодым футболистом, побеждавшим и на мундиале, и на чемпионате Европы.

2. Еще никогда Лионель Месси и Ямаль не встречались на футбольном поле. И тут такая битва лидеров Аргентины и Испании, сразу в финале мундиаля! К этой паре приковано особое внимание не только из-за того, что это главные звезды своих сборных и основные претенденты на "Золотой мяч". Совсем юный Месси, будущий обладатель восьми "ЗМ", в молодости сфотографировался для благотворительного календаря 2008 года с малышом Ламином.

© Жоан Монфор / Фото из соцсетей Лионель Месси с Ламином Ямалем © Жоан Монфор / Фото из соцсетей Лионель Месси с Ламином Ямалем

Спустя 16 лет фотография станет культовой. А Ямаля станут называть наследником великого аргентинца.

3. Испания ни разу не проигрывала в финалах в нынешнем столетии. В XXI веке "фурия роха" трижды становилась победителем чемпионата Европы (в 2008 году смяла немцев, в 2012-м разгромила итальянцев, а в 2024-м взяла верх над англичанами), а в 2010-м одолела Нидерланды в решающем матче южноафриканского мундиаля.

Аргентина с тремя финалами в четырех последних розыгрышах ЧМ против такого расклада и готова переписать историю. В случае успеха в пригороде Нью-Йорка "альбиселесте" станет лишь третьей командой в истории, которая возьмет золото второго чемпионата мира подряд. Ранее это удавалось Италии (1934, 1938) и Бразилии (1958, 1962).

4. Этот финал — настоящий кошмар для мадридского "Реала". Мало того, что на ЧМ-2026 Испания приехала без единого футболиста "сливочных", так еще Ямаль и семь других представителей "Барселоны" могут завтра стать чемпионами мира. А если проиграют, тогда расклад не лучше: Месси снова возьмет Кубок мира, в третий раз будет признан лучшим игроком мундиаля и станет главным фаворитом на свой девятый "Золотой мяч"

5. Команды всего раз играли на официальном уровне. В группе ЧМ-1966 испанцы победили "бело-голубых" со счетом 2:1.

6. Нас ждет огненная тренерская дуэль. Рулевой "фурии рохи" Луис де ла Фуэнте может стать лишь третьим тренером, побеждавшим на чемпионате мира и Европы (до него брали золото ЧМ и Евро Хельмут Шен и Висенте дель Боске). Аргентинец Лионель Скалони тоже в шаге от величия: лишь итальянец Витторио Поццо в 1930-х дважды приводил сборную к победе на мундиале.

7. Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ? Гонка в разгаре. У Месси в активе восемь голов и четыре голевые передачи, тогда как у француза Килиана Мбаппе — восемь голов и три ассиста. Пока награду забирает Лео благодаря большему количеству пасов, однако и у капитана "трехцветных" есть в запасе одно противостояние: в субботу он и его партнеры по сборной встретятся с Англией в матче за бронзу.

8. Ни Испания, ни Аргентина не смогли обыграть экзотическую команду Кабо-Верде в основное время. Сборная-открытие ЧМ дала бой европейцам в первом матче на турнире (0:0 при впечатляющем перформансе 40-летнего вратаря Возиньи), а затем пободалась с латиноамериканцами в 1/16 финала (огненные 3:2).

9. Никогда в истории в финалах ЧМ не встречались лидеры рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА). На данный момент сборная Аргентины занимает первую строчку в почетном списке, а испанцы идут на втором месте.