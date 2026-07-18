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Испания — Аргентина 19 июля 2026: во сколько и где смотреть финал ЧМ
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Футбол
 
08:00 18.07.2026
Почему Ямаля называют наследником Месси? Крутые факты о финале ЧМ-2026

Сборные Испании и Аргентины по футболу сыграют в финале ЧМ-2026 19 июля

© Соцсети ФИФАПостер финала ЧМ-2026
Постер финала ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Соцсети ФИФА
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Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
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РИА Новости Спорт собрало десятку важных и интересных фактов о финале чемпионата мира по футболу.

Финал ЧМ-2026. Испания – Аргентина

  • Где: "Метлайф-стэдиум", Ист-Ратерфорд (Нью-Йорк), США;
  • Когда: воскресенье, 19 июля;
  • Во сколько: в 22:00 по московскому времени;
  • Трансляция: прямой эфир будет доступен на "Кинопоиске". На общедоступном ТВ трансляция начнется в 21:00.
© Соцсети ФИФААфиша финала ЧМ-2026
Афиша финала ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Соцсети ФИФА
Афиша финала ЧМ-2026
1. Ламин Ямаль может установить уникальное достижение. Испанскому таланту только исполнилось 19 лет, и в случае триумфа над Аргентиной он станет самым молодым футболистом, побеждавшим и на мундиале, и на чемпионате Европы.
2. Еще никогда Лионель Месси и Ямаль не встречались на футбольном поле. И тут такая битва лидеров Аргентины и Испании, сразу в финале мундиаля! К этой паре приковано особое внимание не только из-за того, что это главные звезды своих сборных и основные претенденты на "Золотой мяч". Совсем юный Месси, будущий обладатель восьми "ЗМ", в молодости сфотографировался для благотворительного календаря 2008 года с малышом Ламином.
© Жоан Монфор / Фото из соцсетейЛионель Месси с Ламином Ямалем
Лионель Месси с Ламином Ямалем - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Жоан Монфор / Фото из соцсетей
Лионель Месси с Ламином Ямалем
Спустя 16 лет фотография станет культовой. А Ямаля станут называть наследником великого аргентинца.
3. Испания ни разу не проигрывала в финалах в нынешнем столетии. В XXI веке "фурия роха" трижды становилась победителем чемпионата Европы (в 2008 году смяла немцев, в 2012-м разгромила итальянцев, а в 2024-м взяла верх над англичанами), а в 2010-м одолела Нидерланды в решающем матче южноафриканского мундиаля.
Аргентина с тремя финалами в четырех последних розыгрышах ЧМ против такого расклада и готова переписать историю. В случае успеха в пригороде Нью-Йорка "альбиселесте" станет лишь третьей командой в истории, которая возьмет золото второго чемпионата мира подряд. Ранее это удавалось Италии (1934, 1938) и Бразилии (1958, 1962).
4. Этот финал — настоящий кошмар для мадридского "Реала". Мало того, что на ЧМ-2026 Испания приехала без единого футболиста "сливочных", так еще Ямаль и семь других представителей "Барселоны" могут завтра стать чемпионами мира. А если проиграют, тогда расклад не лучше: Месси снова возьмет Кубок мира, в третий раз будет признан лучшим игроком мундиаля и станет главным фаворитом на свой девятый "Золотой мяч"
5. Команды всего раз играли на официальном уровне. В группе ЧМ-1966 испанцы победили "бело-голубых" со счетом 2:1.
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Катастрофа Мбаппе: Испания размазала Францию и ворвалась в финал ЧМ-2026
15 июля, 00:25
6. Нас ждет огненная тренерская дуэль. Рулевой "фурии рохи" Луис де ла Фуэнте может стать лишь третьим тренером, побеждавшим на чемпионате мира и Европы (до него брали золото ЧМ и Евро Хельмут Шен и Висенте дель Боске). Аргентинец Лионель Скалони тоже в шаге от величия: лишь итальянец Витторио Поццо в 1930-х дважды приводил сборную к победе на мундиале.
7. Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ? Гонка в разгаре. У Месси в активе восемь голов и четыре голевые передачи, тогда как у француза Килиана Мбаппе — восемь голов и три ассиста. Пока награду забирает Лео благодаря большему количеству пасов, однако и у капитана "трехцветных" есть в запасе одно противостояние: в субботу он и его партнеры по сборной встретятся с Англией в матче за бронзу.
Лионель Месси и Энцо Фернандес - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Аргентинцы казнили Англию за семь минут. Великий Месси снова в финале ЧМ!
16 июля, 00:24
8. Ни Испания, ни Аргентина не смогли обыграть экзотическую команду Кабо-Верде в основное время. Сборная-открытие ЧМ дала бой европейцам в первом матче на турнире (0:0 при впечатляющем перформансе 40-летнего вратаря Возиньи), а затем пободалась с латиноамериканцами в 1/16 финала (огненные 3:2).
9. Никогда в истории в финалах ЧМ не встречались лидеры рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА). На данный момент сборная Аргентины занимает первую строчку в почетном списке, а испанцы идут на втором месте.
10. Букмекеры выбрали ожидаемого фаворита. И это Испания: на нее коэффициент составляет 1.65 при 2.25 на аргентинцев. Перевес, впрочем, небольшой, что указывает на серьезную вероятность защиты Месси и компанией чемпионского титула.
Джанни Инфантино и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Трамп покалечил ФИФА и футбол. Чем еще расстроил ЧМ-2026?
17 июля, 10:40
 
ФутболЛионель МессиЛамин ЯмальЛионель СкалониЛуис де ла ФуэнтеМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026СпортСпорт — видеоАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортКилиан МбаппеРеал Мадрид
 
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