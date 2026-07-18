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США атаковали мосты и тоннель в Хормозгане - РИА Новости, 18.07.2026
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04:51 18.07.2026 (обновлено: 05:08 18.07.2026)
США атаковали мосты и тоннель в Хормозгане

США атаковали три моста и тоннель в иранской провинции Хормозган

© Фото : СоцсетиПоследствия ударов США по Ирану
Последствия ударов США по Ирану - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : Соцсети
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военные США атаковали три моста и тоннель в иранской провинции Хормозган утром в субботу.
  • Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на власти провинции.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Военные США атаковали три моста и тоннель в иранской провинции Хормозган утром в субботу, сообщает агентство IRNA со ссылкой на власти провинции.
"Согласно управлению губернатора Хормозгана, американский противник продолжил свою агрессию против провинции ранним субботним утром, нацелившись на еще три моста и туннеля", - говорится в сообщении агентства в соцсети X.
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