США атаковали мосты и тоннель в Хормозгане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военные США атаковали три моста и тоннель в иранской провинции Хормозган утром в субботу.
- Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на власти провинции.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Военные США атаковали три моста и тоннель в иранской провинции Хормозган утром в субботу, сообщает агентство IRNA со ссылкой на власти провинции.
"Согласно управлению губернатора Хормозгана, американский противник продолжил свою агрессию против провинции ранним субботним утром, нацелившись на еще три моста и туннеля", - говорится в сообщении агентства в соцсети X.