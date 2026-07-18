ВС Иордании перехватили десять ракет, выпущенных из Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы Иордании перехватили десять ракет, выпущенных из Ирана.
- Пострадавших и ущерба в результате инцидента нет.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Иордании перехватили десять ракет, выпущенных из Ирана, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Иорданское новостное агентство.
"ВС Иордании сообщили, что перехватили десять ракет из Ирана", - говорится в сообщении агентства.
Как пишет Рейтер, ВС страны заявили об отсутствии пострадавших или ущерба в результате инцидента.