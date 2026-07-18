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ВС Иордании перехватили десять ракет, выпущенных из Ирана - РИА Новости, 18.07.2026
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05:51 18.07.2026
ВС Иордании перехватили десять ракет, выпущенных из Ирана

Reuters: ВС Иордании перехватили десять ракет, выпущенных из Ирана

© AP Photo / Iranian Defense MinistryЗапуск баллистической ракеты Emad ВС Ирана
Запуск баллистической ракеты Emad ВС Ирана - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
Запуск баллистической ракеты Emad ВС Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы Иордании перехватили десять ракет, выпущенных из Ирана.
  • Пострадавших и ущерба в результате инцидента нет.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Иордании перехватили десять ракет, выпущенных из Ирана, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Иорданское новостное агентство.
"ВС Иордании сообщили, что перехватили десять ракет из Ирана", - говорится в сообщении агентства.
Как пишет Рейтер, ВС страны заявили об отсутствии пострадавших или ущерба в результате инцидента.
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