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Инфантино пролетел около 57 тысяч миль за время ЧМ - РИА Новости Спорт, 18.07.2026
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Инфантино пролетел около 57 тысяч миль за время ЧМ

Инфантино пролетел около 57 тысяч миль за время чемпионата мира

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент ФИФА Джанни Инфантино
Президент ФИФА Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Президент ФИФА Джанни Инфантино. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино пролетел около 57 тысяч миль между тремя принимающими чемпионат мира странами за время турнира.
  • Инфантино 13 раз посещал два матча, сыгранных в один день в разных городах.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино пролетел около 57 тысяч миль между тремя принимающими чемпионат мира странами за время турнира, сообщает Bloomberg.
Чемпионат мира по футболу впервые в истории проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. К концу турнира Инфантино посетил почти половину из 104 матчей, совершая перелеты на самолете компании Qatar Airways. За время турнира президент ФИФА 13 раз посещал два матча, сыгранных в один день в разных городах.
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Самый долгий перелет Инфантино совершил 26 июня, когда его самолет пролетел более 5500 миль. После просмотра матча в Филадельфии он провел ночь в Майами и вылетел в Даллас, где ненадолго посетил сборную Иордании. Через полтора часа он отправился в Сиэтл для просмотра другой встречи, после игры он вернулся в Майами.
Общая дистанция, которую пролетел Инфантино, эквивалентна двукратному обходу экватора Земли. Использование самолета оплачивает ФИФА. Отмечается, что перелеты главы организации могут обойтись более чем в 350 тысяч долларов только на авиационное топливо и привести к выбросам более 700 тонн диоксида углерода, что примерно равно годовому следу 40 американцев.
В ночь на воскресенье команды Англии и Франции сыграют в матче за третье место чемпионата мира. Победитель турнира определится по итогам встречи между сборными Испании и Аргентины, игра пройдет 19 июля и начнется в 22:00 мск.
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