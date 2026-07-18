Инфантино пролетел около 57 тысяч миль за время ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино пролетел около 57 тысяч миль между тремя принимающими чемпионат мира странами за время турнира.
- Инфантино 13 раз посещал два матча, сыгранных в один день в разных городах.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино пролетел около 57 тысяч миль между тремя принимающими чемпионат мира странами за время турнира, сообщает Bloomberg.
Чемпионат мира по футболу впервые в истории проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. К концу турнира Инфантино посетил почти половину из 104 матчей, совершая перелеты на самолете компании Qatar Airways. За время турнира президент ФИФА 13 раз посещал два матча, сыгранных в один день в разных городах.
Самый долгий перелет Инфантино совершил 26 июня, когда его самолет пролетел более 5500 миль. После просмотра матча в Филадельфии он провел ночь в Майами и вылетел в Даллас, где ненадолго посетил сборную Иордании. Через полтора часа он отправился в Сиэтл для просмотра другой встречи, после игры он вернулся в Майами.
Общая дистанция, которую пролетел Инфантино, эквивалентна двукратному обходу экватора Земли. Использование самолета оплачивает ФИФА. Отмечается, что перелеты главы организации могут обойтись более чем в 350 тысяч долларов только на авиационное топливо и привести к выбросам более 700 тонн диоксида углерода, что примерно равно годовому следу 40 американцев.
В ночь на воскресенье команды Англии и Франции сыграют в матче за третье место чемпионата мира. Победитель турнира определится по итогам встречи между сборными Испании и Аргентины, игра пройдет 19 июля и начнется в 22:00 мск.