Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино пролетел около 57 тысяч миль между тремя принимающими чемпионат мира странами за время турнира.

Инфантино 13 раз посещал два матча, сыгранных в один день в разных городах.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино пролетел около 57 тысяч миль между тремя принимающими чемпионат мира странами за время турнира, сообщает Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино пролетел около 57 тысяч миль между тремя принимающими чемпионат мира странами за время турнира, сообщает Bloomberg

Чемпионат мира по футболу впервые в истории проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США Канады и Мексики. К концу турнира Инфантино посетил почти половину из 104 матчей, совершая перелеты на самолете компании Qatar Airways. За время турнира президент ФИФА 13 раз посещал два матча, сыгранных в один день в разных городах.

Самый долгий перелет Инфантино совершил 26 июня, когда его самолет пролетел более 5500 миль. После просмотра матча в Филадельфии он провел ночь в Майами и вылетел в Даллас, где ненадолго посетил сборную Иордании. Через полтора часа он отправился в Сиэтл для просмотра другой встречи, после игры он вернулся в Майами.

Общая дистанция, которую пролетел Инфантино, эквивалентна двукратному обходу экватора Земли. Использование самолета оплачивает ФИФА. Отмечается, что перелеты главы организации могут обойтись более чем в 350 тысяч долларов только на авиационное топливо и привести к выбросам более 700 тонн диоксида углерода, что примерно равно годовому следу 40 американцев.