Рейтинг@Mail.ru
Инфантино назвал ЧМ-2026 лучшим в истории - РИА Новости Спорт, 18.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
08:41 18.07.2026
Инфантино назвал ЧМ-2026 лучшим в истории

Инфантино назвал чемпионат мира в США, Канаде и Мексике величайшим в истории

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент ФИФА Джанни Инфантино
Президент ФИФА Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Президент ФИФА Джанни Инфантино. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал чемпионат мира в США, Канаде и Мексике величайшим в истории.
  • Чемпионат мира по футболу впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран.
  • Финал чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины состоится 19 июля в Нью-Йорке.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино назвал чемпионат мира в США, Канаде и Мексике величайшим в истории.
Ранее Инфантино называл лучшим каждый чемпионат мира, который проводился с момента его избрания на пост главы организации в 2016 году. В 2018-м он выделил в качестве лучшего чемпионат мира в России, а в 2022 году - в Катаре.
«
"Я обещал вам, что мы проведем великолепный чемпионат мира. Безусловно, он превзошел все ожидания. Полные стадионы в США, Канаде и Мексике, все счастливо и мирно наслаждаются игрой. Американская мечта стала реальностью, мы объединили мир в Америке", - сказал Инфантино на встрече с Трампом, опубликованном на странице Белого дома в соцсети Х.
"Этот чемпионат мира не был бы настолько успешным без вас. Это не просто величайший чемпионат мира всех в истории, это величайшее социально-культурное событие в истории человечества. Мы все часть этого события, за что я вас хочу поблагодарить. Осталось два матча, но уже можно сказать, что от этого турнира выиграл весь мир, Америка и ФИФА", - добавил глава ФИФА.
Чемпионат мира по футболу впервые в истории проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран – США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля в Нью-Йорке финальным матчем между сборными Испании и Аргентины.
Джанни Инфантино и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Трамп покалечил ФИФА и футбол. Чем еще расстроил ЧМ-2026?
17 июля, 10:40
 
ФутболСШАКанадаМексикаДжанни ИнфантиноМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Табило
    646
    464
  • Футбол
    Закончен (П)
    Зенит
    Спартак Москва
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    М. Саккари
    А. Корнеева
    67
    15
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Аргентина
    1
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Франция
    Англия
    3
    4
  • Футбол
    19.07 22:00
    Испания
    Аргентина
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Испания
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала