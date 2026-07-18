Инфантино назвал ЧМ-2026 лучшим в истории

Ранее Инфантино называл лучшим каждый чемпионат мира, который проводился с момента его избрания на пост главы организации в 2016 году. В 2018-м он выделил в качестве лучшего чемпионат мира в России, а в 2022 году - в Катаре.

"Я обещал вам, что мы проведем великолепный чемпионат мира. Безусловно, он превзошел все ожидания. Полные стадионы в США, Канаде и Мексике, все счастливо и мирно наслаждаются игрой. Американская мечта стала реальностью, мы объединили мир в Америке", - сказал Инфантино на встрече с Трампом, опубликованном на странице Белого дома в соцсети Х.

"Этот чемпионат мира не был бы настолько успешным без вас. Это не просто величайший чемпионат мира всех в истории, это величайшее социально-культурное событие в истории человечества. Мы все часть этого события, за что я вас хочу поблагодарить. Осталось два матча, но уже можно сказать, что от этого турнира выиграл весь мир, Америка и ФИФА", - добавил глава ФИФА.