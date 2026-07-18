Россияне в Индонезии столкнулись с проблемами при оплате через QR-коды

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские туристы в Индонезии столкнулись с проблемами при оплате через систему QR-кодов QRIS с помощью приложения «Сбербанк Онлайн».

При попытке оплатить покупки платеж проходит успешно, однако спустя непродолжительное время деньги автоматически возвращаются обратно на счет.

Сбой наблюдается не только на Бали, но и в Джакарте.

ДЖАКАРТА, 18 июл - РИА Новости. Российские туристы в Индонезии столкнулись с проблемами при оплате через систему QR-кодов QRIS с помощью приложения "Сбербанк Онлайн", сообщили РИА Новости несколько находящихся в стране граждан РФ.

Ранее Сбербанк сообщил о запуске оплаты через индонезийскую национальную систему QRIS в приложении "Сбербанк Онлайн".

По словам собеседников агентства, при попытке оплатить покупки платеж первоначально проходит успешно, однако спустя непродолжительное время деньги автоматически возвращаются обратно на счет.

"Оплата как будто проходит, приложение подтверждает операцию, но буквально через минуту деньги возвращаются обратно на карту. Пробовал несколько раз в разных местах на Бали , результат одинаковый", - рассказал агентству один из российских туристов.

Другая россиянка, проживающая на острове Бали, сообщила, что столкнулась с аналогичной ситуацией.