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Пожар на складе в Хабаровске локализовали - РИА Новости, 18.07.2026
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06:28 18.07.2026 (обновлено: 11:49 18.07.2026)
Пожар на складе в Хабаровске локализовали

Пожар на складе в Хабаровске локализовали на 1000 квадратных метров

© Фото : МЧС Хабаровского края/MAXПожар на продуктовом складе в Хабаровске
Пожар на продуктовом складе в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : МЧС Хабаровского края/MAX
Пожар на продуктовом складе в Хабаровске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар на продуктовом складе в Хабаровске локализован на площади 1000 квадратных метров.
  • Пострадавших и эвакуированных нет.
ВЛАДИВОСТОК, 18 июл - РИА Новости. Пожар на продуктовом складе в Хабаровске локализован на тысяче квадратных метров, пострадавших и эвакуированных нет, сообщает региональный главк МЧС России.
В пятницу ведомство сообщало о пожаре на продуктовом складе в Хабаровске, площадь которого изначально составляла 600 квадратных метров, произошло обрушение кровли здания. Позже уточнялось, что площадь пожара увеличилась до тысячи "квадратов".
"Пожар локализован на площади 1000 квадратных метров... Пострадавших и эвакуированных нет", - говорится в сообщении.
Как добавили в ведомстве, проводится проливка и разбор конструкций для проверки на скрытые очаги горения и тления.
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ПроисшествияХабаровскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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