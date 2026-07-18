Пожар на складе в Хабаровске локализовали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар на продуктовом складе в Хабаровске локализован на площади 1000 квадратных метров.
- Пострадавших и эвакуированных нет.
ВЛАДИВОСТОК, 18 июл - РИА Новости. Пожар на продуктовом складе в Хабаровске локализован на тысяче квадратных метров, пострадавших и эвакуированных нет, сообщает региональный главк МЧС России.
В пятницу ведомство сообщало о пожаре на продуктовом складе в Хабаровске, площадь которого изначально составляла 600 квадратных метров, произошло обрушение кровли здания. Позже уточнялось, что площадь пожара увеличилась до тысячи "квадратов".
"Пожар локализован на площади 1000 квадратных метров... Пострадавших и эвакуированных нет", - говорится в сообщении.
Как добавили в ведомстве, проводится проливка и разбор конструкций для проверки на скрытые очаги горения и тления.
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