В Ереване несколько человек отравились после приема в посольстве Франции

Празднование Дня взятия Бастилии в посольстве Франции в Армении. 14 июля 2026

Празднование Дня взятия Бастилии в посольстве Франции в Армении. 14 июля 2026

© Фото : Press office of the Embassy of France in Armenia Празднование Дня взятия Бастилии в посольстве Франции в Армении. 14 июля 2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Несколько человек заявили о симптомах пищевого отравления после приема в посольстве Франции в Ереване, посвященного Дню взятия Бастилии.

Посольство обратилось в Министерство здравоохранения Армении для выявления причин симптомов и извинилось перед гостями.

ЕРЕВАН, 18 июл — РИА Новости. Несколько человек, посетивших прием в честь Дня взятия Бастилии во французском посольстве в Ереване, пожаловались на пищевое отравление, сообщила пресс-служба дипмиссии.

« "Некоторые гости приема, организованного 14 июля в посольстве Франции в честь национального праздника, сообщили нам о симптомах пищевого отравления", — говорится в релизе.

Дипломаты извинились перед гостями и выразили надежду, что причины этих симптомов выяснятся. Для этого посольство обратилось в Министерство здравоохранения Армении.