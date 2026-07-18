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В Ереване несколько человек отравились после приема в посольстве Франции - РИА Новости, 18.07.2026
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15:13 18.07.2026 (обновлено: 16:57 18.07.2026)

В Ереване несколько человек отравились после приема в посольстве Франции

© Фото : Press office of the Embassy of France in ArmeniaПразднование Дня взятия Бастилии в посольстве Франции в Армении. 14 июля 2026
Празднование Дня взятия Бастилии в посольстве Франции в Армении. 14 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : Press office of the Embassy of France in Armenia
Празднование Дня взятия Бастилии в посольстве Франции в Армении. 14 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Несколько человек заявили о симптомах пищевого отравления после приема в посольстве Франции в Ереване, посвященного Дню взятия Бастилии.
  • Посольство обратилось в Министерство здравоохранения Армении для выявления причин симптомов и извинилось перед гостями.
ЕРЕВАН, 18 июл — РИА Новости. Несколько человек, посетивших прием в честь Дня взятия Бастилии во французском посольстве в Ереване, пожаловались на пищевое отравление, сообщила пресс-служба дипмиссии.
«

"Некоторые гости приема, организованного 14 июля в посольстве Франции в честь национального праздника, сообщили нам о симптомах пищевого отравления", — говорится в релизе.

Дипломаты извинились перед гостями и выразили надежду, что причины этих симптомов выяснятся. Для этого посольство обратилось в Министерство здравоохранения Армении.
Кроме того, желающим предложили связаться с дипмиссией по электронной почте.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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