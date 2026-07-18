В Ереване несколько человек отравились после приема в посольстве Франции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Несколько человек заявили о симптомах пищевого отравления после приема в посольстве Франции в Ереване, посвященного Дню взятия Бастилии.
- Посольство обратилось в Министерство здравоохранения Армении для выявления причин симптомов и извинилось перед гостями.
ЕРЕВАН, 18 июл — РИА Новости. Несколько человек, посетивших прием в честь Дня взятия Бастилии во французском посольстве в Ереване, пожаловались на пищевое отравление, сообщила пресс-служба дипмиссии.
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"Некоторые гости приема, организованного 14 июля в посольстве Франции в честь национального праздника, сообщили нам о симптомах пищевого отравления", — говорится в релизе.
Дипломаты извинились перед гостями и выразили надежду, что причины этих симптомов выяснятся. Для этого посольство обратилось в Министерство здравоохранения Армении.
Кроме того, желающим предложили связаться с дипмиссией по электронной почте.