Москвичи смогут проголосовать на выборах в Госдуму онлайн

Краткий пересказ от РИА ИИ Москвичи смогут проголосовать онлайн на выборах в Госдуму и муниципальных депутатов района Щукино на портале mos.ru в сентябре.

Онлайн-голосование будет доступно с 08:00 18 сентября до 19:59 20 сентября, для участия не нужно подавать заявку и можно находиться в любом регионе страны.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Москвичи смогут проголосовать на выборах в Государственную думу и муниципальных депутатов района Щукина онлайн на портале mos.ru в сентябре, дистанционное голосование будет проходить с 08.00 мск 18 сентября до 20.00 мск 20 сентября, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"У москвичей будет возможность проголосовать онлайн на выборах в Государственную думу и муниципальных депутатов района Щукино, которые пройдут в сентябре 2026 года. Отдать свой голос дистанционно на mos.ru смогут совершеннолетние избиратели с постоянной регистрацией в Москве и полной учетной записью на портале", - говорится в сообщении.

Онлайн-голосование будет доступно круглосуточно с 08.00 18 сентября до 19.59 20 сентября. Для участия в нем не нужно подавать заявку. Необязательно также находиться в Москве в дни выборов - проголосовать на mos.ru жители столицы могут из любого региона страны.

"Достаточно в удобное время зайти на страницу голосования с устройства, подключенного к интернету, авторизоваться с помощью своей учетной записи и подтвердить вход. После авторизации система выдаст столичному избирателю два анонимных электронных бюллетеня: в одном предложат выбрать партию, в другом - кандидата по одномандатному округу", - уточняется в сообщении.

Для жителей района Щукино также будет доступен третий электронный бюллетень с выбором муниципальных депутатов. Свой выбор нужно подтвердить нажатием кнопки "Проголосовать". После этого голос зашифруется с помощью нескольких алгоритмов и будет отправлен в блокчейн - цепочку данных, которая отвечает за неизменность записанных в нее сведений и прозрачность их хранения.

"Горожанам рекомендуют заранее убедиться, что в сентябре им будет доступна возможность отдать голос на mos.ru. Это можно сделать с помощью специального сервиса в личном кабинете на портале. Проголосовать на выборах 18, 19 или 20 сентября также можно будет на избирательных участках Москвы", - подчеркивается в сообщении.

Участки будут открыты с 08.00 до 20.00 в каждый из трех дней. Там установят терминалы, подключенные к столичной системе электронного голосования.

"Благодаря этому сделать выбор москвичи могут на любом участке, который им удобно посетить. Для участия в голосовании избирателю понадобится постоянная регистрация в столице, также он должен быть совершеннолетним и принести с собой паспорт", - отмечается в сообщении.