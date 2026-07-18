Третья армия "Южной" группировки войск вышла на окраины Николаевки

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Третья армия российской "Южной" группировки войск наступает в направлении Славянска и Краматорска, освободила Пискуновку, вышла на окраины Николаевки, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Он проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки "Запад", заслушал доклад командующего группировкой Сергея Кузовлева по обстановке в зоне ответственности и доклады командующих объединениями и командиров соединений о результатах выполнения боевых задач.