Третья армия "Южной" группировки войск вышла на окраины Николаевки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Третья армия российской «Южной» группировки войск наступает в направлении Славянска и Краматорска.
- Армия освободила Пискуновку и вышла на окраины Николаевки.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Третья армия российской "Южной" группировки войск наступает в направлении Славянска и Краматорска, освободила Пискуновку, вышла на окраины Николаевки, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Он проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки "Запад", заслушал доклад командующего группировкой Сергея Кузовлева по обстановке в зоне ответственности и доклады командующих объединениями и командиров соединений о результатах выполнения боевых задач.
"Войска "Южной" группировки ... соединения и воинские части 3-й армии, наступая в направлении Славянска и Краматорска, освободили Пискуновку и вышли на окраины Николаевки", - сказал Герасимов.
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22 июня 2022, 17:18