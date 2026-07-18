ВС России продолжают освобождение Донбасса и Новороссии, заявил Герасимов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС РФ продолжают освобождение Донбасса и Новороссии, наступление ведется на всех направлениях, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
- Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск «Запад».
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. ВС РФ продолжают освобождение Донбасса и Новороссии, наступление войск ведется на всех направлениях, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Запад". На командном пункте группировки начальник Генерального штаба заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева по обстановке, сложившейся в зоне ответственности.
"Российские Вооруженные силы продолжают освобождение территории Донбасса и Новороссии. Наступление войск Объединенной группировки ведется на всех направлениях", - заявил Герасимов, слова которого приводит Минобороны России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18