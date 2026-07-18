Рейтинг@Mail.ru
Герасимов назвал главную задачу группировки "Запад" - РИА Новости, 18.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:36 18.07.2026
Герасимов назвал главную задачу группировки "Запад"

Герасимов назвал освобождение ДНР главной задачей группировки "Запад"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВалерий Герасимов
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Валерий Герасимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главная задача группировки войск РФ "Запад" — освобождение территории ДНР совместно с группировками "Южная" и "Центр", заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Главная задача, которую решает группировка войск РФ "Запад", заключается в освобождении совместно с группировками "Южная" и "Центр" территории ДНР, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Он проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки "Запад", заслушал доклад командующего группировкой Сергея Кузовлева по обстановке в зоне ответственности и доклады командующих объединениями и командиров соединений о результатах выполнения боевых задач.
"Главная задача, решаемая группировкой войск "Запад", – освобождение совместно с группировками "Южная" и "Центр" территории Донецкой Народной Республики", - сказал Герасимов.
Военнослужащий расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
ВС России уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ в ДНР
Вчера, 14:06
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВалерий ГерасимовВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала