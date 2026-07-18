Герасимов назвал главную задачу группировки "Запад"

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Главная задача, которую решает группировка войск РФ "Запад", заключается в освобождении совместно с группировками "Южная" и "Центр" территории ДНР, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Он проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки "Запад", заслушал доклад командующего группировкой Сергея Кузовлева по обстановке в зоне ответственности и доклады командующих объединениями и командиров соединений о результатах выполнения боевых задач.