Герасимов назвал главную задачу группировки "Запад"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главная задача группировки войск РФ "Запад" — освобождение территории ДНР совместно с группировками "Южная" и "Центр", заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Главная задача, которую решает группировка войск РФ "Запад", заключается в освобождении совместно с группировками "Южная" и "Центр" территории ДНР, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Он проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки "Запад", заслушал доклад командующего группировкой Сергея Кузовлева по обстановке в зоне ответственности и доклады командующих объединениями и командиров соединений о результатах выполнения боевых задач.
"Главная задача, решаемая группировкой войск "Запад", – освобождение совместно с группировками "Южная" и "Центр" территории Донецкой Народной Республики", - сказал Герасимов.