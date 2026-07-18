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Российские войска находятся менее чем в пяти километрах от Краматорска - РИА Новости, 18.07.2026
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Российские войска находятся менее чем в пяти километрах от Краматорска

Герасимов: российские войска находятся в пяти километрах от Краматорска

© Фото : Пресс-служба Министерства обороныНачальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : Пресс-служба Министерства обороны
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Передовые подразделения российской 3-й армии находятся менее чем в пяти километрах от восточных окраин Краматорска.
  • Наносится огневое поражение формированиям ВСУ, удерживающим позиции в городской черте.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Передовые подразделения российской 3-й армии находятся менее чем в пяти километрах от восточных окраин Краматорска, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Как сообщило Минобороны РФ, Герасимов проверил группировку "Запад", заслушал доклады об обстановке и результатах выполнения боевых задач.
"Передовые подразделения армии находятся от восточных окраин Краматорска менее чем в пяти километрах. Наносится огневое поражение формированиям ВСУ, удерживающим позиции в городской черте", - сказал Герасимов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКраматорскРоссияВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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