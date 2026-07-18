Российские войска находятся менее чем в пяти километрах от Краматорска

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Передовые подразделения российской 3-й армии находятся менее чем в пяти километрах от восточных окраин Краматорска.
- Наносится огневое поражение формированиям ВСУ, удерживающим позиции в городской черте.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Передовые подразделения российской 3-й армии находятся менее чем в пяти километрах от восточных окраин Краматорска, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Как сообщило Минобороны РФ, Герасимов проверил группировку "Запад", заслушал доклады об обстановке и результатах выполнения боевых задач.
"Передовые подразделения армии находятся от восточных окраин Краматорска менее чем в пяти километрах. Наносится огневое поражение формированиям ВСУ, удерживающим позиции в городской черте", - сказал Герасимов.