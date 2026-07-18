Герасимов отметил успехи "Запада" в освобождении ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировкой "Запад".
- Он отметил успехи группировки "Запад" в освобождении Донецкой Народной Республики и поставил задачи на дальнейшие действия.
- Герасимов вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил успехи сил группировки "Запад" в освобождении Донецкой Народной Республики и поставил задачи на дальнейшие действия, сообщили в Минобороны РФ.
Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки "Запад", заслушал доклад командующего группировкой Сергея Кузовлева по обстановке в зоне ответственности и доклады командующих объединениями и командиров соединений о результатах выполнения боевых задач.
"Подводя итоги начальник Генерального штаба отметил успехи соединений и воинских частей группировки войск "Запад" в освобождении Донецкой Народной Республики и поставил задачи на дальнейшие действия", - говорится в сообщении.
Кроме того, Герасимов вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий.
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