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Герасимов отметил успехи "Запада" в освобождении ДНР - РИА Новости, 18.07.2026
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18:33 18.07.2026
Герасимов отметил успехи "Запада" в освобождении ДНР

Герасимов отметил успехи "Запада" в освобождении ДНР и поставил новые задачи

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВалерий Герасимов
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Валерий Герасимов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировкой "Запад".
  • Он отметил успехи группировки "Запад" в освобождении Донецкой Народной Республики и поставил задачи на дальнейшие действия.
  • Герасимов вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил успехи сил группировки "Запад" в освобождении Донецкой Народной Республики и поставил задачи на дальнейшие действия, сообщили в Минобороны РФ.
Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки "Запад", заслушал доклад командующего группировкой Сергея Кузовлева по обстановке в зоне ответственности и доклады командующих объединениями и командиров соединений о результатах выполнения боевых задач.
"Подводя итоги начальник Генерального штаба отметил успехи соединений и воинских частей группировки войск "Запад" в освобождении Донецкой Народной Республики и поставил задачи на дальнейшие действия", - говорится в сообщении.
Кроме того, Герасимов вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВалерий Герасимов
 
 
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