Герасимов отметил успехи "Запада" в освобождении ДНР

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил успехи сил группировки "Запад" в освобождении Донецкой Народной Республики и поставил задачи на дальнейшие действия, сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, Герасимов вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий.