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18:31 18.07.2026 (обновлено: 20:01 18.07.2026)
Герасимову доложили о продвижении ВС России в Донбассе

Герасимов проверил группировку "Запад" и заслушал доклады об обстановке

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов проверил группировку "Запад".
  • Основной задачей группировки он назвал освобождение территории ДНР совместно с группировками "Южная" и "Центр".
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отметил успехи группировки войск "Запад" в освобождении ДНР и поставил дальнейшие задачи.
Он посетил командный пункт, где заслушал доклады командующего генерал-полковника Сергея Кузовлева и других военачальников.
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"Главная задача, решаемая группировкой войск "Запад", — освобождение совместно с группировками "Южная" и "Центр" территории Донецкой Народной Республики", — приводит Минобороны слова начальника Генштаба.

Группировка "Запад"

  • Бойцы отразили попытки ВСУ прорваться в западную часть Купянска и выбить российскую армию на восточный берег Оскола.
  • Южнее Боровой продолжается ликвидация украинских формирований на восточном берегу Оскола, ведутся бои в Подлимане.
  • Подразделения 25-й армии завершают освобождение Красного Лимана, организованная оборона противника в городе сломлена.
  • Силы "Запада" успешно продвигаются в нацпарке "Святые Горы", уничтожают формирования противника в Святогорске и Щурово.
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Группировка "Юг"

  • Военные после освобождения Константиновки продвигаются к Дружковке, передовые подразделения вошли в Алексеево-Дружковку.
  • Третья армия, наступая в направлении Славянска и Краматорска, освободила Пискуновку и вышла на окраины Николаевки.
  • Передовые подразделения 3-й армии находятся менее чем в пяти километрах от восточных окраин Краматорска.

Группировка "Центр"

  • Подразделения развивают наступление севернее Красноармейска, ведут бои в Доброполье и Анновке.
  • Под российский контроль перешел населенный пункт Ленина, завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого.
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Специальная военная операция на УкраинеВалерий ГерасимовБезопасностьДонбассВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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