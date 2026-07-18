Герасимову доложили о продвижении ВС России в Донбассе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов проверил группировку "Запад".
- Основной задачей группировки он назвал освобождение территории ДНР совместно с группировками "Южная" и "Центр".
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отметил успехи группировки войск "Запад" в освобождении ДНР и поставил дальнейшие задачи.
Он посетил командный пункт, где заслушал доклады командующего генерал-полковника Сергея Кузовлева и других военачальников.
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"Главная задача, решаемая группировкой войск "Запад", — освобождение совместно с группировками "Южная" и "Центр" территории Донецкой Народной Республики", — приводит Минобороны слова начальника Генштаба.
Группировка "Запад"
- Бойцы отразили попытки ВСУ прорваться в западную часть Купянска и выбить российскую армию на восточный берег Оскола.
- Южнее Боровой продолжается ликвидация украинских формирований на восточном берегу Оскола, ведутся бои в Подлимане.
- Подразделения 25-й армии завершают освобождение Красного Лимана, организованная оборона противника в городе сломлена.
- Силы "Запада" успешно продвигаются в нацпарке "Святые Горы", уничтожают формирования противника в Святогорске и Щурово.
Группировка "Юг"
- Военные после освобождения Константиновки продвигаются к Дружковке, передовые подразделения вошли в Алексеево-Дружковку.
- Третья армия, наступая в направлении Славянска и Краматорска, освободила Пискуновку и вышла на окраины Николаевки.
- Передовые подразделения 3-й армии находятся менее чем в пяти километрах от восточных окраин Краматорска.
Группировка "Центр"
- Подразделения развивают наступление севернее Красноармейска, ведут бои в Доброполье и Анновке.
- Под российский контроль перешел населенный пункт Ленина, завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого.
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22 июня 2022, 17:18