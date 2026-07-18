Где смотреть Франция — Англия: прямая трансляция онлайн матча за бронзу ЧМ

Встреча состоится в ночь с 18 на 19 июля и начнется в 00:00 по московскому времени.

Сборные Франции и Англии встречались 42 раза. Франция одержала 12 побед, Англия была сильнее 24 раза, еще шесть матчей закончились вничью. В последний раз французы играли с англичанами в четвертьфинале ЧМ-2022, где "синие" победили со счетом 2:1.