Где смотреть Франция — Англия: прямая трансляция онлайн матча за бронзу ЧМ

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Сборные Франции и Англии сыграют в матче за третье место на чемпионате мира по футболу 2026 года.
Где смотреть матч за бронзу Франция — Англия
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Следить за ходом противостояния возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Во сколько начало матча
Встреча состоится в ночь с 18 на 19 июля и начнется в 00:00 по московскому времени.
19 июля 2026 • начало в 00:00
2-й тайм
48’ • Килиан Мбаппе
54’ • Брэдли Барколя
66’ • Килиан Мбаппе
03’ • Деклан Райс
18’ • Эзри Конса
37’ • Букайо Сака
45’ • Букайо Сака
История личных встреч
Сборные Франции и Англии встречались 42 раза. Франция одержала 12 побед, Англия была сильнее 24 раза, еще шесть матчей закончились вничью. В последний раз французы играли с англичанами в четвертьфинале ЧМ-2022, где "синие" победили со счетом 2:1.
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