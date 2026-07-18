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Где смотреть Франция — Англия: прямая трансляция онлайн матча за бронзу ЧМ - РИА Новости Спорт, 18.07.2026
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Футбол
 
23:00 18.07.2026

Где смотреть Франция — Англия: прямая трансляция онлайн матча за бронзу ЧМ

© REUTERS / JAMES LANGКилиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© REUTERS / JAMES LANG
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Сборные Франции и Англии сыграют в матче за третье место на чемпионате мира по футболу 2026 года.

Где смотреть матч за бронзу Франция — Англия

Смотреть трансляцию бесплатно и сделать ставку можно в приложении WINLINE.
Следить за ходом противостояния возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.

Во сколько начало матча

Встреча состоится в ночь с 18 на 19 июля и начнется в 00:00 по московскому времени.
ЧМ по футболу 2026
19 июля 2026 • начало в 00:00
2-й тайм
Франция
3 : 4
Англия
48‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
54‎’‎ • Брэдли Барколя
(Килиан Мбаппе)
66‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
03‎’‎ • Деклан Райс
18‎’‎ • Эзри Конса
(Деклан Райс)
37‎’‎ • Букайо Сака
(Маркус Рэшфорд)
45‎’‎ • Букайо Сака
(Эберечи Эзе)
Календарь Турнирная таблица История встреч

История личных встреч

Сборные Франции и Англии встречались 42 раза. Франция одержала 12 побед, Англия была сильнее 24 раза, еще шесть матчей закончились вничью. В последний раз французы играли с англичанами в четвертьфинале ЧМ-2022, где "синие" победили со счетом 2:1.
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  • Футбол
    2-й тайм
    Франция
    Англия
    3
    4
  • Футбол
    19.07 22:00
    Испания
    Аргентина
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Испания
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