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Франция — Англия 19 июля 2026: во сколько и где смотреть матч за 3-е место ЧМ
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Футбол
 
16:00 18.07.2026

Франция — Англия 19 июля 2026: где смотреть матч за 3-е место ЧМ-2026

© REUTERS / DAVID BUTLER IIКилиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© REUTERS / DAVID BUTLER II
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Роберт Шилькович
Роберт Шилькович
Корреспондент РИА Новости Спорт
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Матч за третье место чемпионата мира 2026 года между сборными Франции и Англии пройдет 19 июля и начнется в 00:00 по московскому времени. Трансляция будет доступна на "Кинопоиске", а также по платной подписке "Матч Максимум". Бесплатной трансляции в прямом эфире "Матч ТВ" не будет.

Команды

Франция — Англия

Турнир

Чемпионат мира 2026, матч за 3-е место

Дата

19 июля 2026

Время

00:00 по московскому времени

Стадион

"Хард Рок Стэдиум"

Город

Майами, США

Где смотреть

Кинопоиск

Где смотреть матч Франция — Англия

Прямая трансляция встречи сборных Франции и Англии будет доступна на Кинопоиске. Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.

Во сколько начало матча

Стартовый свисток запланирован на 00:00 по московскому времени.

Почему Матч ТВ не показывает матч Франция — Англия?

"Матч ТВ" не включил игру за третье место в сетку прямого телевизионного эфира. "Матч ТВ" и "Кинопоиск" делят права на показ встреч ЧМ-2026, и противостояние сборных Франции и Англии "Кинопоиск" покажет эксклюзивно. На "Матч ТВ" в это время запустят студию "Все на Матч!". Телеканал сохранил права на показ финала ЧМ-2026 (19 июля).

Составы Франции и Англии

В сражении за бронзу чемпионата мира тренеры обеих команд могут дать шанс сыграть на турнире тем игрокам, кто провел на поле маленькое количество времени или не выходил вовсе. Кроме того, сборная Франции в игре с испанцами потеряла центрального защитника Вильяма Салиба, а у англичан небольшие проблемы со здоровьем испытывают Рис Джеймс и Джон Стоунз.
Франция: Майк Маньян, Мало Гюсто, Ибраима Конате, Дайо Упамекано, Тео Эрнандес, Н'голо Канте, Адриен Рабьо, Майкл Олисе, Райан Шерки, Дезире Дуэ, Килиан Мбаппе.
© REUTERS / John SibleyСборная Франции по футболу
Сборная Франции по футболу - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© REUTERS / John Sibley
Сборная Франции по футболу
Англия: Джордан Пикфорд, Джед Спенс, Марк Гехи, Эзри Конса, Нико О'Райли, Кобби Майну, Эберечи Эзе, Нони Мадуэке, Морган Роджерс, Маркус Рэшфорд, Гарри Кейн.

История личных встреч

Сборные Франции и Англии встречались между собой 32 раза. Французы одержали 10 побед, англичане были лучше в 17 случаях, еще пять игр завершились вничью.

Всего матчей

32

Победы Франции

10

Ничьи

5

Победы Англии

17

Разница мячей

41:72

В последний раз команды встречались в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года в Катаре. Французы одержали победу со счетом 2:1 благодаря голам Орельена Тчуамени и Оливье Жиру. Гол у Англии забил Гарри Кейн, и при счете 1:2 он же не реализовал пенальти.
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Катастрофа Мбаппе: Испания размазала Францию и ворвалась в финал ЧМ-2026
15 июля, 00:25

Прогноз на матч

Французы очень уверенно шли по турниру. В группе они не оставили шансов Сенегалу, Ираку и Норвегии, в плей-офф расправились со шведами, прошли неуступчивый Парагвай и почти не испытали проблем в матче с Марокко.
Но в полуфинальной встрече эта мощная Франция смотрелась блекло. Сборная Испании нейтрализовала французскую угрозу у своих ворот, не позволив соперникам создать почти ничего. Команда Дидье Дешама пропустила два безответных гола от Микеля Оярсабаля и Педро Порро и остановилась в шаге от финала.
Сборная Англии начала турнир ярким перформансом против хорватов, "уравновесив" его скучной нулевой ничьей с Ганой. Благодаря победе над Панамой англичане вышли в плей-офф, где в концовке дожали ДР Конго, удержали в меньшинстве победу над Мексикой и в дополнительное время выбили Норвегию.
© Фото : Пресс-служба сборной Англии по футболуГарри Кейн и Джуд Беллингем
Гарри Кейн и Джуд Беллингем - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Пресс-служба сборной Англии по футболу
Гарри Кейн и Джуд Беллингем
И англичане были в 10 минутах от финала. В полуфинале против Аргентины счет на 55-й минуте открыл Энтони Гордон. Затем англичане стали играть по счету, прижались к штрафной и почти не ходили в атаку, за что были наказаны. На 85-й минуте счет сравнял Энцо Фернандес, а на второй добавленной Лаутаро Мартинес принес Аргентине победу.
Эксперты считают Францию фаворитом встречи за третье место. Несмотря на возможную ротацию состава, Дешам скорее всего оставит на поле главных атакующих звезд Мбаппе и Олисе, так как Килиан борется за звание лучшего бомбардира ЧМ, а Олисе — за титул лучшего ассистента.
Букмекерская компания Fonbet предлагает коэффициент 1.92 на победу Франции в основное время, победу Англии оценивают в 3.85.
При ничьей в основное время будет сыграно два дополнительных тайма по 15 минут каждый, в случае ничьей по их итогам — серия пенальти. Здесь преимущество тоже на стороне Франции. Бронза "синих" оценивается коэффициентом 1.50, "трех львов" — 2.55.
ЧМ по футболу 2026
19 июля 2026 • начало в 00:00
2-й тайм
Франция
3 : 4
Англия
48‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
54‎’‎ • Брэдли Барколя
(Килиан Мбаппе)
66‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
03‎’‎ • Деклан Райс
18‎’‎ • Эзри Конса
(Деклан Райс)
37‎’‎ • Букайо Сака
(Маркус Рэшфорд)
45‎’‎ • Букайо Сака
(Эберечи Эзе)
Календарь Турнирная таблица История встреч

Вопросы и ответы

  • Во сколько начало матча Франция — Англия?
Матч Франция — Англия начнется 19 июля 2026 года в 00:00 по московскому времени. Игра пройдет в рамках матча за 3-е место чемпионата мира 2026.
  • Где смотреть Франция — Англия онлайн?
Единственная легальная онлайн-трансляция полуфинала в России — на платформе "Кинопоиск". Также встреча доступна по платной подписке "Матч Максимум". Бесплатной трансляции в прямом эфире на "Матч ТВ" не будет.
  • Кто будет показывать матч Франция — Англия?
Матч в прямом эфире покажет только онлайн-платформа "Кинопоиск".
  • Почему матч Франция — Англия показывают на Кинопоиске?
Потому что у "Матч ТВ" и "Кинопоиска" действует соглашение о показе ЧМ-2026, в рамках которого контент турнира распределяется между платформами и доступен в цифровой подписке. Для этого конкретного матча в новостной выдаче основным каналом просмотра указан именно Кинопоиск.
  • Где пройдет матч Франция — Англия?
Встреча пройдет на стадионе "Хард Рок Стэдиум" в Майами, США.
Лионель Месси и Энцо Фернандес - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Аргентинцы казнили Англию за семь минут. Великий Месси снова в финале ЧМ!
16 июля, 00:24
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ФутболКилиан МбаппеГарри КейнМайкл ОлисеЧМ по футболу 2026ФранцияАнглияАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА Спорт
 
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