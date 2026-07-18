Финляндия вводила ограничения на полеты в Финском заливе из-за угрозы БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Финляндия вводила ограничения на морское сообщение и полеты в восточной части Финского залива из-за угрозы дронов.
- Ограничения были сняты в 9:00 по московскому времени.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Финляндия вновь вводила ограничения на морское сообщение и полеты в Финском заливе из-за угрозы дронов, сообщили силы обороны республики.
Меры были введены в восточной части Финского залива рано утром.
"Ограничения в морской зоне сняты в 9.00 (совпадает с мск). Также были введены ограничения на авиасообщение в 5.45, они сняты в 9.00", - говорится в сообщении сил обороны в соцсети X.
Там уточняется, что меры вводились для безопасности окружающих и обеспечения работы властей. Дроны, по словам сил обороны, не залетали в финское воздушное пространство.
С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников в Финляндии. Правоохранители по результатам расследований указывали на украинское происхождение дронов. По меньшей мере три из них несли неразорвавшийся боеприпас.