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Финляндия вводила ограничения на полеты в Финском заливе из-за угрозы БПЛА - РИА Новости, 18.07.2026
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14:46 18.07.2026
Финляндия вводила ограничения на полеты в Финском заливе из-за угрозы БПЛА

Финляндия вводила ограничения на полеты в Финском заливе из-за угрозы дронов

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финляндия вводила ограничения на морское сообщение и полеты в восточной части Финского залива из-за угрозы дронов.
  • Ограничения были сняты в 9:00 по московскому времени.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Финляндия вновь вводила ограничения на морское сообщение и полеты в Финском заливе из-за угрозы дронов, сообщили силы обороны республики.
Меры были введены в восточной части Финского залива рано утром.
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"Ограничения в морской зоне сняты в 9.00 (совпадает с мск). Также были введены ограничения на авиасообщение в 5.45, они сняты в 9.00", - говорится в сообщении сил обороны в соцсети X.
Там уточняется, что меры вводились для безопасности окружающих и обеспечения работы властей. Дроны, по словам сил обороны, не залетали в финское воздушное пространство.
С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников в Финляндии. Правоохранители по результатам расследований указывали на украинское происхождение дронов. По меньшей мере три из них несли неразорвавшийся боеприпас.
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