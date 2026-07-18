Финляндия вводила ограничения на полеты в Финском заливе из-за угрозы БПЛА

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Финляндия вновь вводила ограничения на морское сообщение и полеты в Финском заливе из-за угрозы дронов, сообщили силы обороны республики.

Там уточняется, что меры вводились для безопасности окружающих и обеспечения работы властей. Дроны, по словам сил обороны, не залетали в финское воздушное пространство.