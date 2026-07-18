Бойкова и Козловский досрочно завершили тренировочный сбор в Грузии

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Чемпионы Европы по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский досрочно завершили тренировочный сбор в Грузии после того, как у партнерши на тренировке сломался конек при приземлении с четверного выброса.