Бойкова и Козловский досрочно завершили тренировочный сбор в Грузии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александра Бойкова и Дмитрий Козловский досрочно завершили тренировочный сбор в Грузии.
- У Александры Бойковой на тренировке сломался конек при приземлении с четверного выброса.
- Спортсмены вернулись в Москву, чтобы как можно быстрее встать на новые коньки и продолжить подготовку к сезону.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Чемпионы Европы по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский досрочно завершили тренировочный сбор в Грузии после того, как у партнерши на тренировке сломался конек при приземлении с четверного выброса.
"Досрочно завершаем наш сбор в Грузии по непредвиденным причинам. Очень качественно проводили сборы и вчера на вечерней тренировке прекрасно исполняли четверной выброс. В один момент у нас вылетел крючок и сломался конек на приземлении с четверного выброса. Решить проблему в Грузии не было возможности, поэтому мы приняли решение вернуться в Москву и как можно быстрее встать на новые коньки, начать их раскатывать и продолжить свою плодотворную подготовку к сезону. Хочется сказать, что очень большая удача, что обошлось без травм, потому что в такие моменты полностью пропадает фиксация ноги в ботинке, и это может привести к очень плачевным последствиям. Поэтому я считаю, что Саше и мне очень повезло", - рассказали спортсмены на видео, опубликованном в Telegram‑канале Козловского.
Бойкова и Козловский являются чемпионами Европы 2020 года, бронзовыми призерами чемпионата мира 2021 года и трехкратными чемпионами России.