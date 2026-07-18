Рейтинг@Mail.ru
Бойкова и Козловский досрочно завершили тренировочный сбор в Грузии - РИА Новости Спорт, 18.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
13:22 18.07.2026
Бойкова и Козловский досрочно завершили тренировочный сбор в Грузии

Бойкова и Козловский досрочно завершили сбор в Грузии из-за поломки конька

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александра Бойкова и Дмитрий Козловский досрочно завершили тренировочный сбор в Грузии.
  • У Александры Бойковой на тренировке сломался конек при приземлении с четверного выброса.
  • Спортсмены вернулись в Москву, чтобы как можно быстрее встать на новые коньки и продолжить подготовку к сезону.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Чемпионы Европы по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский досрочно завершили тренировочный сбор в Грузии после того, как у партнерши на тренировке сломался конек при приземлении с четверного выброса.
"Досрочно завершаем наш сбор в Грузии по непредвиденным причинам. Очень качественно проводили сборы и вчера на вечерней тренировке прекрасно исполняли четверной выброс. В один момент у нас вылетел крючок и сломался конек на приземлении с четверного выброса. Решить проблему в Грузии не было возможности, поэтому мы приняли решение вернуться в Москву и как можно быстрее встать на новые коньки, начать их раскатывать и продолжить свою плодотворную подготовку к сезону. Хочется сказать, что очень большая удача, что обошлось без травм, потому что в такие моменты полностью пропадает фиксация ноги в ботинке, и это может привести к очень плачевным последствиям. Поэтому я считаю, что Саше и мне очень повезло", - рассказали спортсмены на видео, опубликованном в Telegram‑канале Козловского.
Бойкова и Козловский являются чемпионами Европы 2020 года, бронзовыми призерами чемпионата мира 2021 года и трехкратными чемпионами России.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Не хватило наглости": Бойкова рассказала о проваленном четверном выбросе
8 марта, 15:38
 
Фигурное катаниеСпортГрузияМоскваРоссияДмитрий КозловскийАлександра Бойкова
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Табило
    646
    464
  • Футбол
    Закончен (П)
    Зенит
    Спартак Москва
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    М. Саккари
    А. Корнеева
    67
    15
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Аргентина
    1
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Франция
    Англия
    3
    4
  • Футбол
    19.07 22:00
    Испания
    Аргентина
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Испания
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала