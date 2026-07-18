Мэр Энергодара рассказал о жизни города под давлением ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Энергодар продолжает жить и работать, несмотря на постоянное давление со стороны ВСУ, заявил глава города Максим Пухов.
- ВСУ своими действиями стараются осложнить жизнь, нарушить работу городской инфраструктуры и создать атмосферу страха и неопределенности.
- Удары ВСУ уже привели к нарушениям поставок товаров первой необходимости.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар продолжает жить и работать несмотря на постоянное давление со стороны ВСУ, заявил глава города Максим Пухов.
"На протяжении последних двух с половиной месяцев город живет в условиях постоянного давления. Несмотря на это, Энергодар продолжает жить и работать. Коммунальные службы, специалисты предприятий, медики, спасатели и все ответственные службы ежедневно делают все возможное, чтобы восстановить поврежденную инфраструктуру и обеспечить жизнедеятельность города", - написал Пухов в канале на платформе "Макс".
Глава города отметил, что ВСУ своими действиями стараются осложнить жизнь энергодарцев, нарушить работу городской инфраструктуры, а также создать атмосферу страха и неопределенности.
Власти Энергодара находятся в постоянном взаимодействии с федеральными и региональными органами власти, принимаются дополнительные меры по стабилизации ситуации в городе и обеспечению жителей необходимыми ресурсами, подчеркнул мэр.
Пухов сообщил, что удары ВСУ уже привели к нарушениям поставок товаров первой необходимости. В результате пятничной атаки была остановлена подача воды в город.
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