Мэр Энергодара рассказал о жизни города под давлением ВСУ

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар продолжает жить и работать несмотря на постоянное давление со стороны ВСУ, заявил глава города Максим Пухов.

Пухов сообщил, что удары ВСУ уже привели к нарушениям поставок товаров первой необходимости. В результате пятничной атаки была остановлена подача воды в город.