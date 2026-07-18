Школьник, сдавший ЕГЭ на 300 баллов в СИЗО, хочет поступить на юрфак

Краткий пересказ от РИА ИИ Школьник, содержащийся в следственном изоляторе, набрал на ЕГЭ-2026 более 300 баллов.

После освобождения юноша хотел бы поступить на юридический факультет, чтобы в будущем помогать оступившимся подросткам.

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Школьник, содержащийся в следственном изоляторе и набравший на ЕГЭ-2026 более 300 баллов, хотел бы поступить на юридический факультет, рассказал РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Илья Высотский.

Ранее правозащитник рассказал, что подросток, который содержится в СИЗО в Москве , набрал на ЕГЭ-2026 более 300 баллов по четырем предметам.

"В разговоре с нами молодой человек сказал: "Я даже рад, что оказался тут (в СИЗО. — Прим. ред.), потому что начал учиться и многое понял". По словам юноши, он больше не хочет подводить маму, поэтому после освобождения надеется поступить в институт на юридический факультет", — добавил Высотский.

По словам правозащитника, в будущем молодой человек хочет, получив образование, помогать оступившимся подросткам.