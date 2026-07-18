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Школьник, сдавший ЕГЭ на 300 баллов в СИЗО, хочет поступить на юрфак - РИА Новости, 18.07.2026
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06:01 18.07.2026 (обновлено: 19:20 18.07.2026)
Школьник, сдавший ЕГЭ на 300 баллов в СИЗО, хочет поступить на юрфак

Школьник, набравший на ЕГЭ более 300 баллов в СИЗО, хочет поступить на юрфак

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Школьник, содержащийся в следственном изоляторе, набрал на ЕГЭ-2026 более 300 баллов.
  • После освобождения юноша хотел бы поступить на юридический факультет, чтобы в будущем помогать оступившимся подросткам.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Школьник, содержащийся в следственном изоляторе и набравший на ЕГЭ-2026 более 300 баллов, хотел бы поступить на юридический факультет, рассказал РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Илья Высотский.
Ранее правозащитник рассказал, что подросток, который содержится в СИЗО в Москве, набрал на ЕГЭ-2026 более 300 баллов по четырем предметам.
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"В разговоре с нами молодой человек сказал: "Я даже рад, что оказался тут (в СИЗО. — Прим. ред.), потому что начал учиться и многое понял". По словам юноши, он больше не хочет подводить маму, поэтому после освобождения надеется поступить в институт на юридический факультет", — добавил Высотский.
По словам правозащитника, в будущем молодой человек хочет, получив образование, помогать оступившимся подросткам.
Несовершеннолетний был осужден в прошлом году за поджог релейного шкафа: молодой человек хотел заработать денег, чтобы ухаживать за девушкой, и в уверенности, что за такое преступление грозит лишь административное наказание, пошел на риск.
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