Более 300 человек смогли пересдать ЕГЭ на сто баллов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Не менее 313 выпускников, пришедших на пересдачу одного из предметов ЕГЭ, набрали 100 баллов.
- 250 человек впервые получили такой результат, а у 61 он уже был по другим экзаменам.
- Благодаря пересдаче 54 человека стали 200-балльниками, а семь — 300-балльниками.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Не менее 313 выпускников, которые пришли на пересдачу одного из предметов ЕГЭ, в итоге набрали 100 баллов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.
"В "Президентские дни" ЕГЭ-2026 8 и 9 июля было зарегистрировано 313 стобалльных результатов", — говорится в заявлении.
По данным ведомства, 311 из этих результатов принадлежат участникам, которые ранее сдавали ЕГЭ-2026 в досрочный и основной периоды.
При этом среди них 250 человек впервые набрали 100 баллов, а 61 — уже имели такой показатель по другим испытаниям. Так, благодаря пересдаче 54 человека стали 200-балльниками, а семь — 300-балльниками.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что почти 138 тысяч человек пересдали один из предметов ЕГЭ в так называемые "Президентские дни". Из них около 99 тысяч смогли улучшить результат.