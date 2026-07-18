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Более 300 человек смогли пересдать ЕГЭ на сто баллов - РИА Новости, 18.07.2026
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01:34 18.07.2026 (обновлено: 01:43 18.07.2026)
Более 300 человек смогли пересдать ЕГЭ на сто баллов

Рособрнадзор: 313 выпускников пересдали ЕГЭ на сто баллов в "Президентские дни"

© РИА Новости / Александр АлпаткинЕдиный государственный экзамен
Единый государственный экзамен - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Александр Алпаткин
Единый государственный экзамен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Не менее 313 выпускников, пришедших на пересдачу одного из предметов ЕГЭ, набрали 100 баллов.
  • 250 человек впервые получили такой результат, а у 61 он уже был по другим экзаменам.
  • Благодаря пересдаче 54 человека стали 200-балльниками, а семь — 300-балльниками.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Не менее 313 выпускников, которые пришли на пересдачу одного из предметов ЕГЭ, в итоге набрали 100 баллов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.
"В "Президентские дни" ЕГЭ-2026 8 и 9 июля было зарегистрировано 313 стобалльных результатов", — говорится в заявлении.
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По данным ведомства, 311 из этих результатов принадлежат участникам, которые ранее сдавали ЕГЭ-2026 в досрочный и основной периоды.
При этом среди них 250 человек впервые набрали 100 баллов, а 61 — уже имели такой показатель по другим испытаниям. Так, благодаря пересдаче 54 человека стали 200-балльниками, а семь — 300-балльниками.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что почти 138 тысяч человек пересдали один из предметов ЕГЭ в так называемые "Президентские дни". Из них около 99 тысяч смогли улучшить результат.
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Анзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Общество
 
 
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