Более 300 человек смогли пересдать ЕГЭ на сто баллов

Краткий пересказ от РИА ИИ Не менее 313 выпускников, пришедших на пересдачу одного из предметов ЕГЭ, набрали 100 баллов.

250 человек впервые получили такой результат, а у 61 он уже был по другим экзаменам.

Благодаря пересдаче 54 человека стали 200-балльниками, а семь — 300-балльниками.

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Не менее 313 выпускников, которые пришли на пересдачу одного из предметов ЕГЭ, в итоге набрали 100 баллов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.

"В "Президентские дни" ЕГЭ-2026 8 и 9 июля было зарегистрировано 313 стобалльных результатов", — говорится в заявлении.

По данным ведомства, 311 из этих результатов принадлежат участникам, которые ранее сдавали ЕГЭ-2026 в досрочный и основной периоды.

При этом среди них 250 человек впервые набрали 100 баллов, а 61 — уже имели такой показатель по другим испытаниям. Так, благодаря пересдаче 54 человека стали 200-балльниками, а семь — 300-балльниками.