Дюплантис снялся с этапа Бриллиантовой лиги из-за проблем с бедром

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Мировой рекордсмен в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис не смог завершить выступление на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне из-за проблем с левым бедром.

Дюплантису 26 лет. Он является двукратным олимпийским чемпионом и трехкратным чемпионом мира на открытом воздухе. 12 марта 2026 года швед в 15-й раз обновил мировой рекорд, преодолев высоту 6,31 метра.