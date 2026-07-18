Рейтинг@Mail.ru
Дюплантис снялся с этапа Бриллиантовой лиги из-за проблем с бедром - РИА Новости Спорт, 18.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:23 18.07.2026
Дюплантис снялся с этапа Бриллиантовой лиги из-за проблем с бедром

Дюплантис снялся с этапа Бриллиантовой лиги в Лондоне из-за проблем с бедром

© Фото : Соцсети World Athletics Арман Дюплантис
Арман Дюплантис - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : Соцсети World Athletics
Арман Дюплантис. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шведский спортсмен Арман Дюплантис не смог завершить выступление на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне из-за проблем с левым бедром.
  • Арман Дюплантис занял второе место, уступив американцу Сэму Кендриксу, который преодолел ту же высоту (5,95 метра), но использовал меньше попыток.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Мировой рекордсмен в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис не смог завершить выступление на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне из-за проблем с левым бедром.
Дюплантис преодолел высоту 5,95 метра, после чего спортсмену потребовалась медицинская помощь. Врачи перевязали ему бедро. В итоге Дюплантис занял второе место, уступив американцу Сэму Кендриксу, который также преодолел 5,95 метра, но использовал меньше попыток.
Лыжница Дарья Непряева - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
Непряева рассказала об отношении иностранцев к российским атлетам
Вчера, 16:19
"Я чувствовал сильное напряжение во внутренней части бедра и понял, что дальше прыгать не смогу. Теперь нам нужно оглянуться на последние несколько недель и выяснить причины, по которым я оказался в этой ситуации. Отдохну несколько дней, может быть, сделаю рентген, чтобы посмотреть, нет ли чего-нибудь серьезного. Буду держать пальцы скрещенными", - цитирует Дюплантиса Expressen.
Дюплантису 26 лет. Он является двукратным олимпийским чемпионом и трехкратным чемпионом мира на открытом воздухе. 12 марта 2026 года швед в 15-й раз обновил мировой рекорд, преодолев высоту 6,31 метра.
Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
Бойкова и Козловский досрочно завершили тренировочный сбор в Грузии
Вчера, 13:22
 
СпортЛондонАрман ДюплантисСэм Кендрикс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Табило
    646
    464
  • Футбол
    Закончен (П)
    Зенит
    Спартак Москва
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    М. Саккари
    А. Корнеева
    67
    15
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Аргентина
    1
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Франция
    Англия
    3
    4
  • Футбол
    19.07 22:00
    Испания
    Аргентина
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Испания
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала