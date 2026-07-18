В Дагестане десять населенных пунктов остались без транспортного сообщения

"От ЕДДС Тляратинского района поступила информация о том, что на 18-м километре автодороги республиканского значения "Тлярата- Камилух" произошел сход селевого потока. Без транспортного сообщения остается 10 населенных пунктов (Камилух, Генеколоб, Бетельда, Герель, Гортноб, Ульгеб, Тлянада, Колоб, Чорода, Салда)", – говорится в сообщении.