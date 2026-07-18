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В Дагестане десять населенных пунктов остались без транспортного сообщения - РИА Новости, 18.07.2026
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19:02 18.07.2026 (обновлено: 19:04 18.07.2026)
В Дагестане десять населенных пунктов остались без транспортного сообщения

МЧС: в Дагестане десять населенных пунктов остались без транспортного сообщения

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкПоследствия схода селевого потока в Дагестане
Последствия схода селевого потока в Дагестане - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Последствия схода селевого потока в Дагестане
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На 18-м километре автодороги «Тлярата — Камилух» произошел сход селевого потока.
  • Десять населенных пунктов Тляратинского района Дагестана остались без транспортного сообщения.
МАХАЧКАЛА, 18 июл - РИА Новости. Десять населенных пунктов Тляратинского района Дагестана остались без транспортного сообщения после схода селевого потока на автодорогу, сообщили в главном управлении МЧС России по республике.
"От ЕДДС Тляратинского района поступила информация о том, что на 18-м километре автодороги республиканского значения "Тлярата- Камилух" произошел сход селевого потока. Без транспортного сообщения остается 10 населенных пунктов (Камилух, Генеколоб, Бетельда, Герель, Гортноб, Ульгеб, Тлянада, Колоб, Чорода, Салда)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что объездной дороги нет, но есть пеший проход. Из-за сильных дождей и угрозы повторного селевого процесса работы по расчистке автодороги перенесены на утро воскресенья.
Ранее в МЧС Дагестана сообщали, что с 17 по 19 июля по районам республики ожидаются сильные дожди.
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ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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