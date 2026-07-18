В Чебоксарах завели дело после смертельного ДТП на остановке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Чебоксарах 18-летний водитель Renault Logan съехал с проезжей части и въехал в остановку, где стояли люди.
- Возбуждено уголовное дело, предварительно, водитель уснул за рулем из-за утомленного состояния.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, возбудили на 18-летнего водителя, врезавшегося в остановку с людьми в Чебоксарах, сообщает МВД Чувашии.
Ранее ведомство сообщало, что около 22.00 пятницы возле дома 36 по Московскому проспекту 18-летний водитель Renault Logan съехал с проезжей части и въехал в остановку, где стояли люди. В результате погибла женщина, мужчина в без сознания доставлен в больницу.
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"Освидетельствование водителя иномарки не выявило признаков опьянения. Предварительно, из-за утомленного состояния он уснул за рулем. Молодой человек отказался давать объяснения о случившемся. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
Ранее в прокуратуре Чувашии заявили, что юноша получил водительские права чуть более месяца назад.