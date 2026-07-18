В Чебоксарах завели дело после смертельного ДТП на остановке

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"Освидетельствование водителя иномарки не выявило признаков опьянения. Предварительно, из-за утомленного состояния он уснул за рулем. Молодой человек отказался давать объяснения о случившемся. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.