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В Чебоксарах завели дело после смертельного ДТП на остановке - РИА Новости, 18.07.2026
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10:22 18.07.2026
В Чебоксарах завели дело после смертельного ДТП на остановке

В Чебоксарах завели дело на водителя, врезавшегося в остановку с людьми

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Чебоксарах 18-летний водитель Renault Logan съехал с проезжей части и въехал в остановку, где стояли люди.
  • Возбуждено уголовное дело, предварительно, водитель уснул за рулем из-за утомленного состояния.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, возбудили на 18-летнего водителя, врезавшегося в остановку с людьми в Чебоксарах, сообщает МВД Чувашии.
Ранее ведомство сообщало, что около 22.00 пятницы возле дома 36 по Московскому проспекту 18-летний водитель Renault Logan съехал с проезжей части и въехал в остановку, где стояли люди. В результате погибла женщина, мужчина в без сознания доставлен в больницу.
«
"Освидетельствование водителя иномарки не выявило признаков опьянения. Предварительно, из-за утомленного состояния он уснул за рулем. Молодой человек отказался давать объяснения о случившемся. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
Ранее в прокуратуре Чувашии заявили, что юноша получил водительские права чуть более месяца назад.
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