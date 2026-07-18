ФИФА удалила более 7 миллионов оскорбительных комментариев во время ЧМ

Также SMPS ФИФА проверила и оценила более полумиллиона сообщений, выявленных с помощью искусственного интеллекта и направленных против игроков, тренеров и официальных лиц. Более 15 тысяч из них были переданы для дальнейших действий, а более 1 тысячи серьезных угроз были направлены соответствующим органам, включая правоохранительные.