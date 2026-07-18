Глава AmCham рассказал о работе американского бизнеса в России

По словам Эйджи, у американских предпринимателей "очень хорошие отношения с коллегами, с деловым сообществом России, с российским правительством".

"Мы постоянно на связи, часто встречаемся, все, что нужно, обсуждаем. Когда у нас возникают какие-то вопросы, проблемы, приезжаем с ними в те или иные министерства, где нас слушают, дают советы, поддерживают", - подчеркнул собеседник агентства.