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Глава AmCham рассказал о работе американского бизнеса в России - РИА Новости, 18.07.2026
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09:19 18.07.2026
Глава AmCham рассказал о работе американского бизнеса в России

Глава AmCham Эйджи: американский бизнес в России продолжает успешно работать

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРоберт Эйджи
Роберт Эйджи - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Роберт Эйджи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский бизнес в России продолжает успешно работать, заявил главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.
  • По словам Эйджи, у американских предпринимателей хорошие отношения с деловым сообществом России и российским правительством.
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Американский бизнес в России продолжает успешно работать, заявил РИА Новости главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.
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"Американский бизнес в России продолжает успешно работать, мы не чувствуем никакой дискриминации, хотя западные компании и относятся сейчас к недружественным юрисдикциям", - сказал он.
По словам Эйджи, у американских предпринимателей "очень хорошие отношения с коллегами, с деловым сообществом России, с российским правительством".
"Мы постоянно на связи, часто встречаемся, все, что нужно, обсуждаем. Когда у нас возникают какие-то вопросы, проблемы, приезжаем с ними в те или иные министерства, где нас слушают, дают советы, поддерживают", - подчеркнул собеседник агентства.
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