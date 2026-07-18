В Бахрейне прозвучали сирены тревоги

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Сирены тревоги снова звучат в Бахрейне, жителей призвали укрыться в безопасных местах, сообщило МВД страны.

В ночь на субботу и утром МВД страны несколько раз сообщало о сиренах воздушной тревоги.