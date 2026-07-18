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В Бахрейне прозвучали сирены тревоги - РИА Новости, 18.07.2026
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15:27 18.07.2026
В Бахрейне прозвучали сирены тревоги

В Бахрейне снова прозвучали сирены тревоги, жителей призвали укрыться

© AP Photo / Kamran JebreiliБахрейн
Бахрейн - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili
Бахрейн. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Бахрейне прозвучала сирена тревоги.
  • МВД призвало жителей укрыться в безопасных местах.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Сирены тревоги снова звучат в Бахрейне, жителей призвали укрыться в безопасных местах, сообщило МВД страны.
В ночь на субботу и утром МВД страны несколько раз сообщало о сиренах воздушной тревоги.
"Прозвучала сирена... Призыв к гражданам и жителям сохранять спокойствие и направиться в ближайшие безопасные места", - говорится в сообщении министерства в соцсети Х.
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