В Бахрейне вновь объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Министерство внутренних дел Бахрейна снова сообщило о сиренах воздушной тревоги, жителей просят укрыться в ближайшем безопасном месте.

В ночь на субботу МВД страны несколько раз сообщало о сиренах воздушной тревоги.