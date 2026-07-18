Рейтинг@Mail.ru
В Бахрейне снова объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:05 18.07.2026
В Бахрейне снова объявили воздушную тревогу

В Бахрейне звучат сирены воздушной тревоги, жителей попросили укрыться

© РИА Новости / Валерий ЛевченкоМанама, Бахрейн
Манама, Бахрейн - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Валерий Левченко
Манама, Бахрейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство внутренних дел Бахрейна информирует о сиренах воздушной тревоги.
  • Жителей просят укрыться в ближайшем безопасном месте.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Министерство внутренних дел Бахрейна снова информирует о сиренах воздушной тревоги, жителей просят укрыться в ближайшем безопасном месте.
"Звучит сирена, призываем граждан и жителей сохранять спокойствие и направиться в ближайшее безопасное место", - говорится в сообщении министерства в соцсети X.
В пятницу МВД страны также сообщало о сиренах воздушной тревоги.
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
КСИР заявил, что нанес удар по главному ИИ-хабу в Бахрейне
Вчера, 00:00
 
В миреБахрейнВоенная операция США и Израиля против ИранаИранСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала