Выступление певицы Zivert (Юлия Зиверт) на XV Русской Музыкальной Премии телеканала РУ.ТВ на "ВТБ Арене" в Москве. Архивное фото

Выступление певицы Zivert (Юлия Зиверт) на XV Русской Музыкальной Премии телеканала РУ.ТВ на "ВТБ Арене" в Москве

Zivert, Куртукова, t.A.T.u. и "Город 312" выступят на VK Fest в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ На музыкальном фестивале VK Fest, который пройдет на ВДНХ в Москве 18 и 19 июля, выступят артисты Zivert, Татьяна Куртукова, Icegergert, группы t.A.T.u. и «Город 312», а также другие исполнители.

19 июля пройдет шоу «VK Мегамикс», которое объединит музыкантов разных поколений.

На фестивале будут представлены различные активности: автограф-сессии с блогерами, творческие, технологические и спортивные локации, большая площадка для детей и многое другое.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Артисты Zivert, Татьяна Куртукова, Icegergert, группы t.A.T.u. и "Город 312" выступят на музыкальном фестивале VK Fest, который пройдет на ВДНХ в Москве 18 и 19 июля.

Гостей фестиваля ждут выступления артистов, автограф-сессии с блогерами, творческие, технологические и спортивные локации, большие семейные пространства, фотозоны и места для отдыха.

Так, на "Синей сцене" свои хиты исполнят Zivert, Дора, Markul, Татьяна Куртукова, Ева Польна , IOWA, Jony, t.A.T.u., Mona, Icegergert, группа Pizza, OG Buda, Blizkey и Xolydayboy. На "Белую сцену" выйдут Boulevard Depo, Травма , АК- 47 & TGK, "Гудтаймс", мартин, тима ищет свет, Слава КПСС и другие исполнители. На "Фиолетовой сцене" свои хиты исполнят Nansi & Sidorov, UGLI, Tesla Boy, Катюша, Асия, Cheese People. Для любителей электронной музыки будет работать сцена радио "Рекорд", где выступят Nejtrino, DJ Baldin, KTO DJ ?, Aria Fredda, Fonarev и другие диджеи. Также на фестивале в Москве выступят четыре секретных гостя.

Кроме того, 19 июля пройдет шоу "VK Мегамикс", которое объединит музыкантов разных поколений. Среди них Blizkey, Seryabkina, Жасмин, "Банд'Эрос", Hollyflame, Тима Белорусских, группы "Альянс", "Город 312", "Вирус", Артур Пирожков, Олег Газманов, Александр Серов, Gorilla Glu & Lil Naku и другие.

Синяя дорожка в этом году поделена на три основные зоны: светское дефиле, челленджи для звезд и интервью с Аленой Блин. Гости не будут знать, в какую зону попадут, это решится случайным образом.

В рамках "VK Лектория" пройдут дискуссии с известными артистами, спортсменами и экспертами. Актрисы Екатерина Волкова, Лукерья Ильяшенко, Ника Здорик и Ева Смирнова расскажут о театре и киноиндустрии. Дизайнер Александр Арутюнов, инфлюенсер Карина Нигай, телеведущая Мария Миногарова ответят на вопрос, кто задает правила в мире моды. Артист Максим Матвеев расскажет о жизни и работе в кино, а фигуристка Аделия Петросян и заслуженный тренер Даниил Глейхенгауз обсудят Олимпийские игры.

На VK Fest будет работать большая площадка для детей со стендами фильмов "Последний богатырь. Колобок" и "Чебурашка 3", батутным комплексом, зоной для создания контента, интерактивами с героями "Трех котов", "Царевен" и "Отеля у Овечек".

В спортивной зоне гости могут заняться йогой, растяжкой, зумбой, мини-гольфом, панна-футболом и квадроволейболом, проехаться в гоночном симуляторе и на спортивных санях, увидеть дэнс-баттлы танцоров из 40 городов, посетить зону интервью и автограф-сессий с любимыми спортсменами.

В технологической зоне можно получить AI-предсказания, сыграть в VR-прятки по МКС, увидеть первый российский электромобиль "Атом" и попробовать себя в роли хирурга.