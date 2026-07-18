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Zivert, Куртукова, t.A.T.u. и "Город 312" выступят на VK Fest в Москве - РИА Новости, 18.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:37 18.07.2026
Zivert, Куртукова, t.A.T.u. и "Город 312" выступят на VK Fest в Москве

Артисты Zivert, Татьяна Куртукова, Icegergert и "Город 312" выступят на VK Fest

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВыступление певицы Zivert (Юлия Зиверт) на XV Русской Музыкальной Премии телеканала РУ.ТВ на "ВТБ Арене" в Москве
Выступление певицы Zivert (Юлия Зиверт) на XV Русской Музыкальной Премии телеканала РУ.ТВ на ВТБ Арене в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Выступление певицы Zivert (Юлия Зиверт) на XV Русской Музыкальной Премии телеканала РУ.ТВ на "ВТБ Арене" в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На музыкальном фестивале VK Fest, который пройдет на ВДНХ в Москве 18 и 19 июля, выступят артисты Zivert, Татьяна Куртукова, Icegergert, группы t.A.T.u. и «Город 312», а также другие исполнители.
  • 19 июля пройдет шоу «VK Мегамикс», которое объединит музыкантов разных поколений.
  • На фестивале будут представлены различные активности: автограф-сессии с блогерами, творческие, технологические и спортивные локации, большая площадка для детей и многое другое.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Артисты Zivert, Татьяна Куртукова, Icegergert, группы t.A.T.u. и "Город 312" выступят на музыкальном фестивале VK Fest, который пройдет на ВДНХ в Москве 18 и 19 июля.
Гостей фестиваля ждут выступления артистов, автограф-сессии с блогерами, творческие, технологические и спортивные локации, большие семейные пространства, фотозоны и места для отдыха.
VK Fest - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
VK Fest представил полную программу в Москве
15 июля, 18:07
Так, на "Синей сцене" свои хиты исполнят Zivert, Дора, Markul, Татьяна Куртукова, Ева Польна, IOWA, Jony, t.A.T.u., Mona, Icegergert, группа Pizza, OG Buda, Blizkey и Xolydayboy. На "Белую сцену" выйдут Boulevard Depo, Травма, АК-47 & TGK, "Гудтаймс", мартин, тима ищет свет, Слава КПСС и другие исполнители. На "Фиолетовой сцене" свои хиты исполнят Nansi & Sidorov, UGLI, Tesla Boy, Катюша, Асия, Cheese People. Для любителей электронной музыки будет работать сцена радио "Рекорд", где выступят Nejtrino, DJ Baldin, KTO DJ ?, Aria Fredda, Fonarev и другие диджеи. Также на фестивале в Москве выступят четыре секретных гостя.
Кроме того, 19 июля пройдет шоу "VK Мегамикс", которое объединит музыкантов разных поколений. Среди них Blizkey, Seryabkina, Жасмин, "Банд'Эрос", Hollyflame, Тима Белорусских, группы "Альянс", "Город 312", "Вирус", Артур Пирожков, Олег Газманов, Александр Серов, Gorilla Glu & Lil Naku и другие.
Синяя дорожка в этом году поделена на три основные зоны: светское дефиле, челленджи для звезд и интервью с Аленой Блин. Гости не будут знать, в какую зону попадут, это решится случайным образом.
В рамках "VK Лектория" пройдут дискуссии с известными артистами, спортсменами и экспертами. Актрисы Екатерина Волкова, Лукерья Ильяшенко, Ника Здорик и Ева Смирнова расскажут о театре и киноиндустрии. Дизайнер Александр Арутюнов, инфлюенсер Карина Нигай, телеведущая Мария Миногарова ответят на вопрос, кто задает правила в мире моды. Артист Максим Матвеев расскажет о жизни и работе в кино, а фигуристка Аделия Петросян и заслуженный тренер Даниил Глейхенгауз обсудят Олимпийские игры.
Волонтеры VK Fest 2026 - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
Появился гид по VK Fest в Санкт-Петербурге
26 июня, 13:58
На VK Fest будет работать большая площадка для детей со стендами фильмов "Последний богатырь. Колобок" и "Чебурашка 3", батутным комплексом, зоной для создания контента, интерактивами с героями "Трех котов", "Царевен" и "Отеля у Овечек".
В спортивной зоне гости могут заняться йогой, растяжкой, зумбой, мини-гольфом, панна-футболом и квадроволейболом, проехаться в гоночном симуляторе и на спортивных санях, увидеть дэнс-баттлы танцоров из 40 городов, посетить зону интервью и автограф-сессий с любимыми спортсменами.
В технологической зоне можно получить AI-предсказания, сыграть в VR-прятки по МКС, увидеть первый российский электромобиль "Атом" и попробовать себя в роли хирурга.
В прошлом году VK Fest посетили более 205 тысяч человек в пяти городах, фестиваль был занесен в Книгу рекордов России по количеству выступающих артистов - 295 исполнителей и музыкальных коллективов.
Карта VK Fest в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Косплей-дефиле, динозавры, сотни локаций — все развлечения VK Fest в Москве
9 июля, 14:01
 
КультураМоскваРоссияЕва ПольнаЖасминТима БелорусскихКПССTesla motorsАК-47VK FestКультура
 
 
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