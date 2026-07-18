В Армении предложили запретить рейтингование судей адвокатами

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель антикоррупционного комитета Армении Артур Наапетян предложил министерству юстиции рассмотреть целесообразность запрета платформы HelpCourt.

Платформа HelpCourt позволяет адвокатскому сообществу оценивать деятельность судей, что, по мнению Наапетяна, может создавать риски для независимости судей и возможности неформального влияния на них.

ЕРЕВАН, 18 июл - РИА Новости. Председатель антикоррупционного комитета Армении Артур Наапетян предложил министерству юстиции рассмотреть целесообразность запрета платформы HelpCourt, с помощью которой адвокатское сообщество оценивает деятельность судей, сообщает пресс-служба ведомства.

"Председатель антикоррупционного комитета обратился с письмом в министерство юстиции, выразив обеспокоенность платформой "helpcourt.am", с указанием на возможные риски, которые могут касаться гарантий независимости судей, а также возможности неформального влияния на судей ... или давления. Предложено рассмотреть вопрос целесообразности запрета путем законодательного регулирования указанной, а также других возможных частных платформ, которые публично классифицируют и ранжируют судей", - говорится в сообщении.

Между тем, на странице платформы в соцсети Facebook* отмечается, что это обращение главы антикоррупционного комитета является очередным доказательством того, что система HelpCourt уже около 10 лет действует исключительно в соответствии с буквой закона, так как в противном случае давно нашлись бы правовые основания для прекращения ее деятельности

"HelpCourt продолжит свою законную деятельность еще очень долго, и помимо судей, еще многие должностные лица будут ранжироваться независимым адвокатским сообществом", - говорится в заявлении.