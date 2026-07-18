В Армении предложили запретить рейтингование судей адвокатами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель антикоррупционного комитета Армении Артур Наапетян предложил министерству юстиции рассмотреть целесообразность запрета платформы HelpCourt.
- Платформа HelpCourt позволяет адвокатскому сообществу оценивать деятельность судей, что, по мнению Наапетяна, может создавать риски для независимости судей и возможности неформального влияния на них.
ЕРЕВАН, 18 июл - РИА Новости. Председатель антикоррупционного комитета Армении Артур Наапетян предложил министерству юстиции рассмотреть целесообразность запрета платформы HelpCourt, с помощью которой адвокатское сообщество оценивает деятельность судей, сообщает пресс-служба ведомства.
"Председатель антикоррупционного комитета обратился с письмом в министерство юстиции, выразив обеспокоенность платформой "helpcourt.am", с указанием на возможные риски, которые могут касаться гарантий независимости судей, а также возможности неформального влияния на судей ... или давления. Предложено рассмотреть вопрос целесообразности запрета путем законодательного регулирования указанной, а также других возможных частных платформ, которые публично классифицируют и ранжируют судей", - говорится в сообщении.
Между тем, на странице платформы в соцсети Facebook* отмечается, что это обращение главы антикоррупционного комитета является очередным доказательством того, что система HelpCourt уже около 10 лет действует исключительно в соответствии с буквой закона, так как в противном случае давно нашлись бы правовые основания для прекращения ее деятельности
"HelpCourt продолжит свою законную деятельность еще очень долго, и помимо судей, еще многие должностные лица будут ранжироваться независимым адвокатским сообществом", - говорится в заявлении.
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