В Саудовской Аравии объявляли тревогу в Эль-Хардже и Янбу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Штаб гражданской обороны Саудовской Аравии объявлял тревогу в провинции Эль-Хардж и городе Янбу на фоне угрозы.
- Позднее штаб гражданской обороны сообщил, что тревога была снята в Эль-Хардже и Янбу.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Штаб гражданской обороны Саудовской Аравии объявлял тревогу в провинции Эль-Хардж и городе Янбу на фоне угрозы.
"Предупреждение объявлено платформой преждевременного оповещения административного округа Эль-Хардж для информирования об опасности", - говорится в сообщении в соцсети X. Аналогичное сообщение было опубликовано про тревогу в Янбу.
В обеих публикациях были представлены инструкции по действию в случае опасности для граждан. Позднее штаб гражданской обороны сообщил, что тревога была снята в Эль-Хардже и Янбу.