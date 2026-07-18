В Саудовской Аравии объявляли тревогу в Эль-Хардже и Янбу

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Штаб гражданской обороны Саудовской Аравии объявлял тревогу в провинции Эль-Хардж и городе Янбу на фоне угрозы.

В обеих публикациях были представлены инструкции по действию в случае опасности для граждан. Позднее штаб гражданской обороны сообщил, что тревога была снята в Эль-Хардже и Янбу.