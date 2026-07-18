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В Саудовской Аравии объявляли тревогу в Эль-Хардже и Янбу - РИА Новости, 18.07.2026
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02:53 18.07.2026
В Саудовской Аравии объявляли тревогу в Эль-Хардже и Янбу

Штаб гражданской обороны Саудовской Аравии объявлял тревогу в Эль-Хардже и Янбу

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкСаудовская Аравия
Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Штаб гражданской обороны Саудовской Аравии объявлял тревогу в провинции Эль-Хардж и городе Янбу на фоне угрозы.
  • Позднее штаб гражданской обороны сообщил, что тревога была снята в Эль-Хардже и Янбу.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Штаб гражданской обороны Саудовской Аравии объявлял тревогу в провинции Эль-Хардж и городе Янбу на фоне угрозы.
"Предупреждение объявлено платформой преждевременного оповещения административного округа Эль-Хардж для информирования об опасности", - говорится в сообщении в соцсети X. Аналогичное сообщение было опубликовано про тревогу в Янбу.
В обеих публикациях были представлены инструкции по действию в случае опасности для граждан. Позднее штаб гражданской обороны сообщил, что тревога была снята в Эль-Хардже и Янбу.
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