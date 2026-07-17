Велосипедистка из Австралии выжила после укуса ядовитой змеи

Велосипедистка из Австралии выжила после укуса ядовитой змеи

© Кадр видео из соцсетей Велосипедистка из Австралии выжила после укуса ядовитой змеи

В Австралии велосипедистка выжила после укуса смертельно опасной змеи

Краткий пересказ от РИА ИИ Велосипедистка из Австралии была укушена восточной коричневой змеей, которая запуталась в цепи ее велосипеда.

Женщина была доставлена в больницу в стабильном состоянии, так как змея не успела ввести яд.

Для высвобождения змеи из цепи велосипеда вызвали змеелова, а после освобождения змею усыпили из-за ее сильного болевого состояния.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Велосипедистка из Австралии выжила после укуса одной из самых ядовитых в мире змей, которая запуталась в цепи ее велосипеда, сообщает австралийский телеканал ABC.

"Велосипедистку укусила восточная коричневая змея, запутавшаяся в цепи ее велосипеда на севере штата Новый Южный Уэльс . Врачи скорой помощи сообщили, что женщина была укушена в бедро и доставлена ​​в больницу в стабильном состоянии", - пишет ABC.

Как сообщают врачи, 60-летней велосипедистке повезло, поскольку змея не успела ввести яд во время укуса.

По сообщению местного телеканала, для высвобождения змеи из цепи велосипеда пришлось вызывать змеелова.

"Она размахивала головой, готовая укусить", - рассказала змеелов Сара Мейли.

По ее словам, у змеи была ранее полученная травма глаза, из-за чего она могла не заметить приближающийся велосипед. После высвобождения змею пришлось усыпить, "потому что она испытывала сильную боль".