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В Австралии велосипедистка выжила после укуса смертельно опасной змеи - РИА Новости, 17.07.2026
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14:05 17.07.2026
В Австралии велосипедистка выжила после укуса смертельно опасной змеи

В Австралии велосипедистка выжила после укуса восточной коричневой змеи

© Кадр видео из соцсетейВелосипедистка из Австралии выжила после укуса ядовитой змеи
Велосипедистка из Австралии выжила после укуса ядовитой змеи - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Велосипедистка из Австралии выжила после укуса ядовитой змеи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Велосипедистка из Австралии была укушена восточной коричневой змеей, которая запуталась в цепи ее велосипеда.
  • Женщина была доставлена в больницу в стабильном состоянии, так как змея не успела ввести яд.
  • Для высвобождения змеи из цепи велосипеда вызвали змеелова, а после освобождения змею усыпили из-за ее сильного болевого состояния.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Велосипедистка из Австралии выжила после укуса одной из самых ядовитых в мире змей, которая запуталась в цепи ее велосипеда, сообщает австралийский телеканал ABC.
"Велосипедистку укусила восточная коричневая змея, запутавшаяся в цепи ее велосипеда на севере штата Новый Южный Уэльс. Врачи скорой помощи сообщили, что женщина была укушена в бедро и доставлена ​​в больницу в стабильном состоянии", - пишет ABC.
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Как сообщают врачи, 60-летней велосипедистке повезло, поскольку змея не успела ввести яд во время укуса.
По сообщению местного телеканала, для высвобождения змеи из цепи велосипеда пришлось вызывать змеелова.
"Она размахивала головой, готовая укусить", - рассказала змеелов Сара Мейли.
По ее словам, у змеи была ранее полученная травма глаза, из-за чего она могла не заметить приближающийся велосипед. После высвобождения змею пришлось усыпить, "потому что она испытывала сильную боль".
Восточная коричневая змея является одной из самых опасных рептилий Австралии. Ее яд занимает второе место в мире по токсичности и чаще всего приводит к летальному исходу для человека.
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