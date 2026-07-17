Зидан будет тренировать сборную Франции до 2030 года, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Зинедин Зидан согласился возглавить сборную Франции по футболу на четыре года.

Под руководством Зидана сборная Франции должна выступить на чемпионате Европы 2028 года и чемпионате мира 2030 года.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан согласился возглавить сборную Франции по футболу на четыре года, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, стороны планируют подписать четырехлетний контракт в июле. Зидан уже определился с составом тренерского штаба. Под его руководством сборная Франции должна выступить на чемпионате Европы 2028 года и чемпионате мира 2030 года.

Зидан сменит Дидье Дешама, который возглавляет сборную Францию с 2012 года и покинет пост после чемпионата мира 2026 года. Под его руководством "трехцветные" стали чемпионами мира (2018), серебряными призерами мирового (2022) и европейского (2016) первенств. В качестве футболистов Зидан и Дешам привели сборную Франции к золотым медалям чемпионатов мира (1998) и Европы (2000).