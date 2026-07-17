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Зидан будет тренировать сборную Франции до 2030 года, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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Футбол
 
20:09 17.07.2026
Зидан будет тренировать сборную Франции до 2030 года, пишут СМИ

Фабрицио Романо: Зидан будет тренировать сборную Франции до 2030 года

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗинедин Зидан. Архивное фото
Зинедин Зидан. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зинедин Зидан согласился возглавить сборную Франции по футболу на четыре года.
  • Под руководством Зидана сборная Франции должна выступить на чемпионате Европы 2028 года и чемпионате мира 2030 года.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан согласился возглавить сборную Франции по футболу на четыре года, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X.
По информации источника, стороны планируют подписать четырехлетний контракт в июле. Зидан уже определился с составом тренерского штаба. Под его руководством сборная Франции должна выступить на чемпионате Европы 2028 года и чемпионате мира 2030 года.
Зидан сменит Дидье Дешама, который возглавляет сборную Францию с 2012 года и покинет пост после чемпионата мира 2026 года. Под его руководством "трехцветные" стали чемпионами мира (2018), серебряными призерами мирового (2022) и европейского (2016) первенств. В качестве футболистов Зидан и Дешам привели сборную Франции к золотым медалям чемпионатов мира (1998) и Европы (2000).
Зидану 54 года. Француз дважды возглавлял "Реал" (2016-2018, 2019-2021), трижды выиграв Лигу чемпионов, а также по два раза - чемпионат и Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
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