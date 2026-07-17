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Экс-журналистка из Ярославля стала фигурантом дела по экстремистской статье - РИА Новости, 17.07.2026
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15:50 17.07.2026
Экс-журналистка из Ярославля стала фигурантом дела по экстремистской статье

Экс-журналистка Скорикова стала фигурантом дела по экстремистской статье

© Страница Марины Скориковой в соцсетиМарина Скорикова*
Марина Скорикова* - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Страница Марины Скориковой в соцсети
Марина Скорикова*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Марина Скорикова*, признанная иностранным агентом, стала фигуранткой дела о призывах к деятельности, направленной против безопасности России.
  • СУСК по Ярославской области планирует заочно предъявить ей обвинение и обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Бывшая журналистка из Ярославля Марина Скорикова*, проживающая за границей и имеющая статус иноагента, стала фигуранткой дела о призывах к деятельности, направленной против безопасности РФ.
"Предварительно установлено, что подозреваемая, признанная в Российской Федерации иностранным агентом, находясь на территории иностранного государства, разместила на своей странице в одной из социальных сетей текстовое сообщение, в котором содержался призыв к деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении СУСК по Ярославской области.
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Дело по пункту "в" части 2 статьи 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, совершенные с использованием интернета) возбуждено по материалам УФСБ России по Ярославской области.
"Следствие планирует заочно предъявить подозреваемой обвинение, а также обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу заочно и в установленном законом порядке объявить её в международный розыск", - добавили в СУСК.
В силовых структурах региона уточнили РИА Новости, что речь идет о Марине Скориковой*. Министерство юстиции России включило ее в реестр иностранных агентов в марте этого года.
В середине 2000-х Скорикова* работала корреспондентом на ярославском телевидении, затем переехала в Москву. Позже эмигрировала.
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