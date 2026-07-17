Житель Запорожской области получил 12 лет за работу на спецслужбы Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Токмака Запорожской области приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима по статье о государственной измене.
- Он передавал информацию о российских военных и технике противнику через Telegram-каналы.
- Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном, приговор пока не вступил в законную силу.
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Житель города Токмака Запорожской области приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима по статье о государственной измене за работу на украинские спецслужбы, сообщили в УФСБ России по Запорожской области.
Установлено, что житель Токмака 1973 года рождения после начала СВО подписался на проукраинские сообщества в Telegram. Затем в одном из каналов, который противник использует для сбора разведывательной информации и планирования ракетно-бомбовых ударов по России, рассказал о российских военных и технике в Токмаке. Также он указал их точное расположение.
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"По результатам рассмотрения Запорожским областным судом уголовного дела, расследованного следственным отделом УФСБ России по Запорожской области по статье 275 УК РФ (государственная измена), подсудимый приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщает региональное ведомство.
В суде мужчина признал вину и раскаялся в содеянном, приговор в законную силу не вступил.
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