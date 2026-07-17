Туроператоры не получали обращений от россиян из-за землетрясения в Мексике

Краткий пересказ от РИА ИИ Туроператоры не получали обращений от российских туристов из-за землетрясения на юге Мексики, информации о пострадавших нет.

Мексика остается направлением с ограниченным объемом организованного турпотока из России — туроператоры формируют порядка 500 поездок в год.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Туроператоры не получали обращений от российских туристов из-за землетрясения на юге Мексики, информации о пострадавших также нет, сообщили в Туроператоры не получали обращений от российских туристов из-за землетрясения на юге Мексики, информации о пострадавших также нет, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

В пятницу утром по местному времени в Мексике были зафиксированы подземные толчки к юго-западу от города Уикстла магнитудой 5,1 и к юго-западу от Сьюдад-Идальго магнитудой 6,5.

"Российские туроператоры не получали обращений от российских туристов в связи с землетрясением магнитудой 7,4, зафиксированным на юге Мексики. Информации о пострадавших российских туристах среди клиентов организованных туристических компаний нет", - говорится в сообщении РСТ.

Как подчеркивают в союзе, Мексика остается направлением с ограниченным объемом организованного турпотока из России . Так, по оценкам участников рынка, суммарно туроператоры формируют порядка 500 поездок в год.

Отмечается, что одним из факторов, ограничивающих рост организованного турпотока, является отсутствие прямого авиасообщения между Россией и Мексикой. "Перелеты, как правило, выполняются с пересадками через Стамбул, Китай, страны Персидского залива и другие международные узловые аэропорты", - добавили там.

Помимо этого, ранее участники рынка сообщали о случаях дополнительных проверок российских пассажиров при следовании в Мексику через отдельные транзитные пункты, включая сложное прохождение досмотров и отдельные случаи недопуска на рейсы.

Однако, по данным РСТ, в Мексике может находиться большее количество самостоятельных путешественников.