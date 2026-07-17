У побережья Мексики произошло новое землетрясение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У побережья мексиканского штата Чиапас произошло землетрясение предварительной магнитудой 5.
- По состоянию на 12:00 по местному времени было зарегистрировано 80 афтершоков землетрясения магнитудой 7,4, самым сильным повторным толчком стало землетрясение магнитудой 6,5.
МЕХИКО, 17 июл - РИА Новости. Новое землетрясение предварительной магнитудой 5 произошло у побережья мексиканского штата Чиапас спустя несколько часов после мощного землетрясения магнитудой 7,4 и последовавших многочисленных афтершоков, сообщил Национальный сейсмологический центр Мексики.
"Предварительно: землетрясение магнитудой 5 в 107 километрах к юго-западу от Уикстлы", - говорится в сообщении в блоге службы в Х.
Сейсмологическая служба сообщила, что по состоянию на 12.00 по местному времени было зарегистрировано 80 афтершоков землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего утром в районе города Сьюдад-Идальго. Самым сильным повторным толчком стало землетрясение магнитудой 6,5.
Ранее президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что власти рекомендовали жителям не приближаться к побережью в течение шести часов из-за угрозы цунами. По предварительной информации губернаторов штатов Чиапас и Табаско, данных о разрушениях и пострадавших пока не поступало.