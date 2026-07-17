У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,5

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов мексиканского штата Чьяпас.
- Очаг землетрясения залегал на глубине 10 метров и был зафиксирован в 126 километрах к юго-западу от города Сьюдад-Идальго.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов мексиканского штата Чьяпас, сообщает национальный сейсмологический центр Мексики.
По данным сейсмологов, толчки были зафиксированы в 09.20 по местному времени (18.20 мск) в 126 километрах к юго-западу от города Сьюдад-Идальго. Очаг залегал на глубине 10 метров.
Ранее в пятницу центр сообщил о землетрясении магнитудой 6,8 у берегов Гватемалы.
О возможных пострадавших и разрушениях пока не сообщалось.