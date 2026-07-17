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У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,5 - РИА Новости, 17.07.2026
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19:05 17.07.2026
У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,5

У берегов мексиканского штата Чьяпас произошло землетрясение магнитудой 6,5

© Depositphotos.com / BelishСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Depositphotos.com / Belish
Сейсмограф . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов мексиканского штата Чьяпас.
  • Очаг землетрясения залегал на глубине 10 метров и был зафиксирован в 126 километрах к юго-западу от города Сьюдад-Идальго.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов мексиканского штата Чьяпас, сообщает национальный сейсмологический центр Мексики.
По данным сейсмологов, толчки были зафиксированы в 09.20 по местному времени (18.20 мск) в 126 километрах к юго-западу от города Сьюдад-Идальго. Очаг залегал на глубине 10 метров.
Ранее в пятницу центр сообщил о землетрясении магнитудой 6,8 у берегов Гватемалы.
О возможных пострадавших и разрушениях пока не сообщалось.
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